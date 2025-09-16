Apakah itu Oobit (OOBIT)

Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit’s native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit’s growing community and ecosystem.

Oobit tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Oobit pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak OOBIT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Oobit di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Oobit anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Oobit Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Oobit (OOBIT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Oobit (OOBIT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Oobit.

Semak Oobit ramalan harga sekarang!

Tokenomik Oobit (OOBIT)

Memahami tokenomik Oobit (OOBIT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OOBIT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Oobit (OOBIT)

Mencari cara membeli Oobit? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Oobit di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OOBIT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Oobit Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Oobit, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Oobit Berapakah nilai Oobit (OOBIT) hari ini? Harga langsung OOBIT dalam USD ialah 0.01246 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OOBIT ke USD? $ 0.01246 . Lihat Harga semasa OOBIT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Oobit? Had pasaran untuk OOBIT ialah $ 12.46M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OOBIT? Bekalan edaran OOBIT ialah 1.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OOBIT? OOBIT mencapai harga ATH sebanyak 1.907536868405002 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OOBIT? OOBIT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan OOBIT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OOBITialah $ 55.04K USD . Adakah OOBIT akan naik lebih tinggi tahun ini? OOBIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OOBITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Oobit (OOBIT) Kemas Kini Industri Penting

