Apakah itu OpenOcean (OOE)

OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service.

OpenOcean tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OpenOcean pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak OOE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang OpenOcean di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OpenOcean anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OpenOcean Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OpenOcean (OOE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OpenOcean (OOE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OpenOcean.

Semak OpenOcean ramalan harga sekarang!

Tokenomik OpenOcean (OOE)

Memahami tokenomik OpenOcean (OOE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OOE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OpenOcean (OOE)

Mencari cara membeli OpenOcean? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OpenOcean di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OOE kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

OpenOcean Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OpenOcean, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OpenOcean Berapakah nilai OpenOcean (OOE) hari ini? Harga langsung OOE dalam USD ialah 0.00306 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OOE ke USD? $ 0.00306 . Lihat Harga semasa OOE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran OpenOcean? Had pasaran untuk OOE ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OOE? Bekalan edaran OOE ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OOE? OOE mencapai harga ATH sebanyak 1.02994721 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OOE? OOE melihat harga ATL sebanyak 0.002305108397428797 USD . Berapakah jumlah dagangan OOE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OOEialah $ 5.98K USD . Adakah OOE akan naik lebih tinggi tahun ini? OOE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OOEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

OpenOcean (OOE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)