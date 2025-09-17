Lagi Mengenai OORT

Maklumat Harga OORT

Kertas putih OORT

Laman Web Rasmi OORT

Tokenomik OORT

Ramalan Harga OORT

Sejarah OORT

OORT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang OORT-ke-Fiat

OORT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

OORT Logo

OORTHargae(OORT)

1 OORT ke USD Harga Langsung:

$0.0532
$0.0532$0.0532
-0.74%1D
USD
OORT (OORT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:46:26 (UTC+8)

OORT (OORT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0502
$ 0.0502$ 0.0502
24J Rendah
$ 0.0558
$ 0.0558$ 0.0558
24J Tinggi

$ 0.0502
$ 0.0502$ 0.0502

$ 0.0558
$ 0.0558$ 0.0558

$ 1.1845033831215028
$ 1.1845033831215028$ 1.1845033831215028

$ 0.02149204573142017
$ 0.02149204573142017$ 0.02149204573142017

-0.57%

-0.74%

+48.60%

+48.60%

OORT (OORT) harga masa nyata ialah $ 0.0532. Sepanjang 24 jam yang lalu, OORT didagangkan antara $ 0.0502 rendah dan $ 0.0558 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OORT sepanjang masa ialah $ 1.1845033831215028, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02149204573142017.

Dari segi prestasi jangka pendek, OORT telah berubah sebanyak -0.57% sejak sejam yang lalu, -0.74% dalam 24 jam dan +48.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OORT (OORT) Maklumat Pasaran

No.761

$ 31.63M
$ 31.63M$ 31.63M

$ 153.08K
$ 153.08K$ 153.08K

$ 106.40M
$ 106.40M$ 106.40M

594.58M
594.58M 594.58M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

29.72%

OORT

Had Pasaran semasa OORT ialah $ 31.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 153.08K. Bekalan edaran OORT ialah 594.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 106.40M.

OORT (OORT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk OORT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000397-0.74%
30 Hari$ +0.0267+100.75%
60 Hari$ +0.0148+38.54%
90 Hari$ +0.014+35.71%
Perubahan Harga OORT Hari Ini

Hari ini, OORT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000397 (-0.74%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOORT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0267 (+100.75%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari OORT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OORT mengalami perubahan sebanyak $ +0.0148 (+38.54%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari OORT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.014 (+35.71%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga OORT (OORT)?

Semak OORThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu OORT (OORT)

OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions.

OORT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OORT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OORT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang OORT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OORT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OORT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OORT (OORT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OORT (OORT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OORT.

Semak OORT ramalan harga sekarang!

Tokenomik OORT (OORT)

Memahami tokenomik OORT (OORT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OORT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OORT (OORT)

Mencari cara membeli OORT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OORT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OORT kepada Mata Wang Tempatan

1 OORT(OORT) ke VND
1,399.958
1 OORT(OORT) ke AUD
A$0.079268
1 OORT(OORT) ke GBP
0.038836
1 OORT(OORT) ke EUR
0.044688
1 OORT(OORT) ke USD
$0.0532
1 OORT(OORT) ke MYR
RM0.22344
1 OORT(OORT) ke TRY
2.195564
1 OORT(OORT) ke JPY
¥7.7672
1 OORT(OORT) ke ARS
ARS$78.119944
1 OORT(OORT) ke RUB
4.42624
1 OORT(OORT) ke INR
4.680536
1 OORT(OORT) ke IDR
Rp872.131008
1 OORT(OORT) ke KRW
73.379292
1 OORT(OORT) ke PHP
3.02442
1 OORT(OORT) ke EGP
￡E.2.557856
1 OORT(OORT) ke BRL
R$0.281428
1 OORT(OORT) ke CAD
C$0.072884
1 OORT(OORT) ke BDT
6.47976
1 OORT(OORT) ke NGN
79.521232
1 OORT(OORT) ke COP
$205.4052
1 OORT(OORT) ke ZAR
R.0.921424
1 OORT(OORT) ke UAH
2.190244
1 OORT(OORT) ke VES
Bs8.512
1 OORT(OORT) ke CLP
$50.4868
1 OORT(OORT) ke PKR
Rs15.100288
1 OORT(OORT) ke KZT
28.787584
1 OORT(OORT) ke THB
฿1.684844
1 OORT(OORT) ke TWD
NT$1.60132
1 OORT(OORT) ke AED
د.إ0.195244
1 OORT(OORT) ke CHF
Fr0.041496
1 OORT(OORT) ke HKD
HK$0.413896
1 OORT(OORT) ke AMD
֏20.34368
1 OORT(OORT) ke MAD
.د.م0.477204
1 OORT(OORT) ke MXN
$0.973028
1 OORT(OORT) ke SAR
ريال0.1995
1 OORT(OORT) ke PLN
0.190456
1 OORT(OORT) ke RON
лв0.226632
1 OORT(OORT) ke SEK
kr0.490504
1 OORT(OORT) ke BGN
лв0.08778
1 OORT(OORT) ke HUF
Ft17.459708
1 OORT(OORT) ke CZK
1.089536
1 OORT(OORT) ke KWD
د.ك0.0161728
1 OORT(OORT) ke ILS
0.177156
1 OORT(OORT) ke AOA
Kz48.495524
1 OORT(OORT) ke BHD
.د.ب0.0200564
1 OORT(OORT) ke BMD
$0.0532
1 OORT(OORT) ke DKK
kr0.334096
1 OORT(OORT) ke HNL
L1.395436
1 OORT(OORT) ke MUR
2.4073
1 OORT(OORT) ke NAD
$0.924084
1 OORT(OORT) ke NOK
kr0.5187
1 OORT(OORT) ke NZD
$0.088844
1 OORT(OORT) ke PAB
B/.0.0532
1 OORT(OORT) ke PGK
K0.222376
1 OORT(OORT) ke QAR
ر.ق0.193648
1 OORT(OORT) ke RSD
дин.5.252436

OORT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OORT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web OORT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OORT

Berapakah nilai OORT (OORT) hari ini?
Harga langsung OORT dalam USD ialah 0.0532 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OORT ke USD?
Harga semasa OORT ke USD ialah $ 0.0532. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OORT?
Had pasaran untuk OORT ialah $ 31.63M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OORT?
Bekalan edaran OORT ialah 594.58M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OORT?
OORT mencapai harga ATH sebanyak 1.1845033831215028 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OORT?
OORT melihat harga ATL sebanyak 0.02149204573142017 USD.
Berapakah jumlah dagangan OORT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OORTialah $ 153.08K USD.
Adakah OORT akan naik lebih tinggi tahun ini?
OORT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OORTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:46:26 (UTC+8)

OORT (OORT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator OORT-ke-USD

Jumlah

OORT
OORT
USD
USD

1 OORT = 0.0532 USD

Berdagang OORT

OORTUSDT
$0.0532
$0.0532$0.0532
-0.55%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan