OPHargae(OP)

1 OP ke USD Harga Langsung:

$0.7576
$0.7576$0.7576
+2.43%1D
USD
OP (OP) Carta Harga Langsung
OP (OP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.7313
$ 0.7313$ 0.7313
24J Rendah
$ 0.7656
$ 0.7656$ 0.7656
24J Tinggi

$ 0.7313
$ 0.7313$ 0.7313

$ 0.7656
$ 0.7656$ 0.7656

$ 4.851507085185996
$ 4.851507085185996$ 4.851507085185996

$ 0.40050768516633495
$ 0.40050768516633495$ 0.40050768516633495

+0.01%

+2.43%

-0.63%

-0.63%

OP (OP) harga masa nyata ialah $ 0.7581. Sepanjang 24 jam yang lalu, OP didagangkan antara $ 0.7313 rendah dan $ 0.7656 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OP sepanjang masa ialah $ 4.851507085185996, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.40050768516633495.

Dari segi prestasi jangka pendek, OP telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +2.43% dalam 24 jam dan -0.63% dalam 7 hari yang lalu.

OP (OP) Maklumat Pasaran

No.68

$ 1.35B
$ 1.35B$ 1.35B

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

$ 3.26B
$ 3.26B$ 3.26B

1.78B
1.78B 1.78B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

41.41%

0.03%

NONE

Had Pasaran semasa OP ialah $ 1.35B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.17M. Bekalan edaran OP ialah 1.78B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4294967296. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.26B.

OP (OP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk OP hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.017973+2.43%
30 Hari$ -0.0139-1.81%
60 Hari$ -0.0209-2.69%
90 Hari$ +0.2071+37.58%
Perubahan Harga OP Hari Ini

Hari ini, OP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.017973 (+2.43%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOP

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0139 (-1.81%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari OP

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OP mengalami perubahan sebanyak $ -0.0209 (-2.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari OP

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.2071 (+37.58%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga OP (OP)?

Semak OPhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu OP (OP)

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

OP tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OP pelaburan anda dengan berkesan.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang OP di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OP anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OP (OP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OP (OP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OP.

Semak OP ramalan harga sekarang!

Tokenomik OP (OP)

Memahami tokenomik OP (OP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OP (OP)

Mencari cara membeli OP? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OP di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OP kepada Mata Wang Tempatan

1 OP(OP) ke VND
19,949.4015
1 OP(OP) ke AUD
A$1.129569
1 OP(OP) ke GBP
0.553413
1 OP(OP) ke EUR
0.636804
1 OP(OP) ke USD
$0.7581
1 OP(OP) ke MYR
RM3.18402
1 OP(OP) ke TRY
31.294368
1 OP(OP) ke JPY
¥110.6826
1 OP(OP) ke ARS
ARS$1,108.327038
1 OP(OP) ke RUB
63.07392
1 OP(OP) ke INR
66.705219
1 OP(OP) ke IDR
Rp12,427.866864
1 OP(OP) ke KRW
1,047.095301
1 OP(OP) ke PHP
43.06008
1 OP(OP) ke EGP
￡E.36.441867
1 OP(OP) ke BRL
R$4.025511
1 OP(OP) ke CAD
C$1.038597
1 OP(OP) ke BDT
92.33658
1 OP(OP) ke NGN
1,133.177556
1 OP(OP) ke COP
$2,961.328125
1 OP(OP) ke ZAR
R.13.153035
1 OP(OP) ke UAH
31.210977
1 OP(OP) ke VES
Bs121.296
1 OP(OP) ke CLP
$719.4369
1 OP(OP) ke PKR
Rs215.179104
1 OP(OP) ke KZT
410.223072
1 OP(OP) ke THB
฿24.016608
1 OP(OP) ke TWD
NT$22.803648
1 OP(OP) ke AED
د.إ2.782227
1 OP(OP) ke CHF
Fr0.591318
1 OP(OP) ke HKD
HK$5.898018
1 OP(OP) ke AMD
֏289.89744
1 OP(OP) ke MAD
.د.م6.800157
1 OP(OP) ke MXN
$13.903554
1 OP(OP) ke SAR
ريال2.842875
1 OP(OP) ke PLN
2.721579
1 OP(OP) ke RON
лв3.237087
1 OP(OP) ke SEK
kr6.997263
1 OP(OP) ke BGN
лв1.250865
1 OP(OP) ke HUF
Ft249.369414
1 OP(OP) ke CZK
15.563793
1 OP(OP) ke KWD
د.ك0.2304624
1 OP(OP) ke ILS
2.524473
1 OP(OP) ke AOA
Kz691.061217
1 OP(OP) ke BHD
.د.ب0.2858037
1 OP(OP) ke BMD
$0.7581
1 OP(OP) ke DKK
kr4.77603
1 OP(OP) ke HNL
L19.884963
1 OP(OP) ke MUR
34.304025
1 OP(OP) ke NAD
$13.168197
1 OP(OP) ke NOK
kr7.414218
1 OP(OP) ke NZD
$1.266027
1 OP(OP) ke PAB
B/.0.7581
1 OP(OP) ke PGK
K3.168858
1 OP(OP) ke QAR
ر.ق2.759484
1 OP(OP) ke RSD
дин.75.013995

OP Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OP, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web OP Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OP

Berapakah nilai OP (OP) hari ini?
Harga langsung OP dalam USD ialah 0.7581 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OP ke USD?
Harga semasa OP ke USD ialah $ 0.7581. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OP?
Had pasaran untuk OP ialah $ 1.35B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OP?
Bekalan edaran OP ialah 1.78B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OP?
OP mencapai harga ATH sebanyak 4.851507085185996 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OP?
OP melihat harga ATL sebanyak 0.40050768516633495 USD.
Berapakah jumlah dagangan OP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OPialah $ 3.17M USD.
Adakah OP akan naik lebih tinggi tahun ini?
OP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
OP (OP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

