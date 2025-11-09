OpenPad AI Harga Hari Ini

Harga langsung OpenPad AI (OPAD) hari ini ialah $ 0.001519, dengan 1.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OPAD kepada USD penukaran adalah $ 0.001519 setiap OPAD.

OpenPad AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- OPAD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OPAD didagangkan antara $ 0.001455 (rendah) dan $ 0.001535 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, OPAD dipindahkan -0.46% dalam sejam terakhir dan -12.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 26.38K.

OpenPad AI (OPAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 26.38K$ 26.38K $ 26.38K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa OpenPad AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 26.38K. Bekalan edaran OPAD ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.52M.