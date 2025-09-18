Lagi Mengenai OPEN

Maklumat Harga OPEN

Kertas putih OPEN

Laman Web Rasmi OPEN

Tokenomik OPEN

Ramalan Harga OPEN

Sejarah OPEN

OPEN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang OPEN-ke-Fiat

OPEN Spot

OPEN Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

OpenLedger Logo

OpenLedgerHargae(OPEN)

1 OPEN ke USD Harga Langsung:

$0.84994
$0.84994$0.84994
+2.34%1D
USD
OpenLedger (OPEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:06:01 (UTC+8)

OpenLedger (OPEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.82234
$ 0.82234$ 0.82234
24J Rendah
$ 0.88947
$ 0.88947$ 0.88947
24J Tinggi

$ 0.82234
$ 0.82234$ 0.82234

$ 0.88947
$ 0.88947$ 0.88947

--
----

--
----

+0.96%

+2.34%

-16.40%

-16.40%

OpenLedger (OPEN) harga masa nyata ialah $ 0.85085. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPEN didagangkan antara $ 0.82234 rendah dan $ 0.88947 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPEN sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPEN telah berubah sebanyak +0.96% sejak sejam yang lalu, +2.34% dalam 24 jam dan -16.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OpenLedger (OPEN) Maklumat Pasaran

--
----

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

$ 850.85M
$ 850.85M$ 850.85M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Had Pasaran semasa OpenLedger ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.05M. Bekalan edaran OPEN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 850.85M.

OpenLedger (OPEN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk OpenLedger hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0194338+2.34%
30 Hari$ +0.55085+183.61%
60 Hari$ +0.55085+183.61%
90 Hari$ +0.55085+183.61%
Perubahan Harga OpenLedger Hari Ini

Hari ini, OPEN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0194338 (+2.34%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOpenLedger

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.55085 (+183.61%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari OpenLedger

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OPEN mengalami perubahan sebanyak $ +0.55085 (+183.61%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari OpenLedger

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.55085 (+183.61%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga OpenLedger (OPEN)?

Semak OpenLedgerhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu OpenLedger (OPEN)

OpenLedger is an AI-blockchain infrastructure for training and deploying specialized models using community-owned datasets (Datanets). All actions such as dataset uploads, model training, reward credits, and governance participation are executed on-chain. Users can create Datanets, contribute to public ones, build models, and publish them with transparent tokenized mechanics.

OpenLedger tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OpenLedger pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OPEN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang OpenLedger di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OpenLedger anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OpenLedger Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OpenLedger (OPEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OpenLedger (OPEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OpenLedger.

Semak OpenLedger ramalan harga sekarang!

Tokenomik OpenLedger (OPEN)

Memahami tokenomik OpenLedger (OPEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OPEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OpenLedger (OPEN)

Mencari cara membeli OpenLedger? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OpenLedger di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OPEN kepada Mata Wang Tempatan

1 OpenLedger(OPEN) ke VND
22,390.11775
1 OpenLedger(OPEN) ke AUD
A$1.2677665
1 OpenLedger(OPEN) ke GBP
0.6211205
1 OpenLedger(OPEN) ke EUR
0.714714
1 OpenLedger(OPEN) ke USD
$0.85085
1 OpenLedger(OPEN) ke MYR
RM3.556553
1 OpenLedger(OPEN) ke TRY
35.1145795
1 OpenLedger(OPEN) ke JPY
¥124.2241
1 OpenLedger(OPEN) ke ARS
ARS$1,253.0893375
1 OpenLedger(OPEN) ke RUB
71.4628915
1 OpenLedger(OPEN) ke INR
74.70463
1 OpenLedger(OPEN) ke IDR
Rp13,948.358424
1 OpenLedger(OPEN) ke KRW
1,171.9692985
1 OpenLedger(OPEN) ke PHP
48.3197715
1 OpenLedger(OPEN) ke EGP
￡E.40.9514105
1 OpenLedger(OPEN) ke BRL
R$4.509505
1 OpenLedger(OPEN) ke CAD
C$1.1656645
1 OpenLedger(OPEN) ke BDT
103.565462
1 OpenLedger(OPEN) ke NGN
1,271.816546
1 OpenLedger(OPEN) ke COP
$3,285.13185
1 OpenLedger(OPEN) ke ZAR
R.14.770756
1 OpenLedger(OPEN) ke UAH
35.072037
1 OpenLedger(OPEN) ke VES
Bs136.136
1 OpenLedger(OPEN) ke CLP
$810.0092
1 OpenLedger(OPEN) ke PKR
Rs239.5398005
1 OpenLedger(OPEN) ke KZT
460.9139535
1 OpenLedger(OPEN) ke THB
฿26.971945
1 OpenLedger(OPEN) ke TWD
NT$25.5255
1 OpenLedger(OPEN) ke AED
د.إ3.1226195
1 OpenLedger(OPEN) ke CHF
Fr0.663663
1 OpenLedger(OPEN) ke HKD
HK$6.6111045
1 OpenLedger(OPEN) ke AMD
֏324.9991745
1 OpenLedger(OPEN) ke MAD
.د.م7.623616
1 OpenLedger(OPEN) ke MXN
$15.5620465
1 OpenLedger(OPEN) ke SAR
ريال3.1906875
1 OpenLedger(OPEN) ke PLN
3.046043
1 OpenLedger(OPEN) ke RON
лв3.6331295
1 OpenLedger(OPEN) ke SEK
kr7.878871
1 OpenLedger(OPEN) ke BGN
лв1.4039025
1 OpenLedger(OPEN) ke HUF
Ft279.7850055
1 OpenLedger(OPEN) ke CZK
17.459442
1 OpenLedger(OPEN) ke KWD
د.ك0.2586584
1 OpenLedger(OPEN) ke ILS
2.841839
1 OpenLedger(OPEN) ke AOA
Kz775.6093345
1 OpenLedger(OPEN) ke BHD
.د.ب0.32077045
1 OpenLedger(OPEN) ke BMD
$0.85085
1 OpenLedger(OPEN) ke DKK
kr5.3518465
1 OpenLedger(OPEN) ke HNL
L22.3007785
1 OpenLedger(OPEN) ke MUR
38.3307925
1 OpenLedger(OPEN) ke NAD
$14.787773
1 OpenLedger(OPEN) ke NOK
kr8.3298215
1 OpenLedger(OPEN) ke NZD
$1.4209195
1 OpenLedger(OPEN) ke PAB
B/.0.85085
1 OpenLedger(OPEN) ke PGK
K3.5480445
1 OpenLedger(OPEN) ke QAR
ر.ق3.097094
1 OpenLedger(OPEN) ke RSD
дин.84.115031

OpenLedger Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OpenLedger, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web OpenLedger Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OpenLedger

Berapakah nilai OpenLedger (OPEN) hari ini?
Harga langsung OPEN dalam USD ialah 0.85085 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OPEN ke USD?
Harga semasa OPEN ke USD ialah $ 0.85085. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OpenLedger?
Had pasaran untuk OPEN ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OPEN?
Bekalan edaran OPEN ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OPEN?
OPEN mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OPEN?
OPEN melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan OPEN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OPENialah $ 2.05M USD.
Adakah OPEN akan naik lebih tinggi tahun ini?
OPEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OPENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:06:01 (UTC+8)

OpenLedger (OPEN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator OPEN-ke-USD

Jumlah

OPEN
OPEN
USD
USD

1 OPEN = 0.85085 USD

Berdagang OPEN

OPENUSDC
$0.8502
$0.8502$0.8502
+2.27%
OPENUSDT
$0.84994
$0.84994$0.84994
+2.31%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan