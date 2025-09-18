Apakah itu OpenLedger (OPEN)

OpenLedger is an AI-blockchain infrastructure for training and deploying specialized models using community-owned datasets (Datanets). All actions such as dataset uploads, model training, reward credits, and governance participation are executed on-chain. Users can create Datanets, contribute to public ones, build models, and publish them with transparent tokenized mechanics.

OpenLedger Ramalan Harga (USD)

Tokenomik OpenLedger (OPEN)

Memahami tokenomik OpenLedger (OPEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

OpenLedger Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OpenLedger, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OpenLedger Berapakah nilai OpenLedger (OPEN) hari ini? Harga langsung OPEN dalam USD ialah 0.85085 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OPEN ke USD? $ 0.85085 . Apakah had pasaran OpenLedger? Had pasaran untuk OPEN ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OPEN? Bekalan edaran OPEN ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OPEN? OPEN mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OPEN? OPEN melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan OPEN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OPENialah $ 2.05M USD .

