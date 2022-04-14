Tokenomik OpenLedger (OPEN)
OpenLedger (OPEN) Maklumat
OpenLedger is an AI-blockchain infrastructure for training and deploying specialized models using community-owned datasets (Datanets). All actions such as dataset uploads, model training, reward credits, and governance participation are executed on-chain. Users can create Datanets, contribute to public ones, build models, and publish them with transparent tokenized mechanics.
OpenLedger (OPEN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk OpenLedger (OPEN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik OpenLedger (OPEN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik OpenLedger (OPEN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token OPEN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token OPEN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik OPEN, terokai OPEN harga langsung token!
Cara Membeli OPEN
Berminat untuk menambah OpenLedger (OPEN) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli OPEN, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
OpenLedger (OPEN) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga OPEN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
OPEN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju OPEN? Halaman ramalan harga OPEN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Beli OpenLedger (OPEN)
Jumlah
1 OPEN = 0.87592 USD