OpenGPU Harga Hari Ini

Harga langsung OpenGPU (OPENGPU) hari ini ialah $ 0.000000008723, dengan 0.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OPENGPU kepada USD penukaran adalah $ 0.000000008723 setiap OPENGPU.

OpenGPU kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- OPENGPU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OPENGPU didagangkan antara $ 0.000000008691 (rendah) dan $ 0.000000009011 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, OPENGPU dipindahkan -2.91% dalam sejam terakhir dan +6.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 52.38K.

OpenGPU (OPENGPU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 52.38K$ 52.38K $ 52.38K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 87.23$ 87.23 $ 87.23 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa OpenGPU ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.38K. Bekalan edaran OPENGPU ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 87.23.