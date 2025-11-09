OpenxAI Network Harga Hari Ini

Harga langsung OpenxAI Network (OPENX) hari ini ialah $ 0.3233, dengan 14.15% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OPENX kepada USD penukaran adalah $ 0.3233 setiap OPENX.

OpenxAI Network kini berada pada kedudukan #1580 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.23M, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00M OPENX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OPENX didagangkan antara $ 0.275 (rendah) dan $ 0.3871 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.0299262343053925, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0939673303769838.

Dalam prestasi jangka pendek, OPENX dipindahkan +5.17% dalam sejam terakhir dan -28.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 71.20K.

OpenxAI Network (OPENX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1580 Modal Pasaran $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M Kelantangan (24J) $ 71.20K$ 71.20K $ 71.20K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.33M$ 32.33M $ 32.33M Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Bekalan Maks 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kadar Peredaran 10.00% Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa OpenxAI Network ialah $ 3.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 71.20K. Bekalan edaran OPENX ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.33M.