OpNode Harga Hari Ini

Harga langsung OpNode (OPNODE) hari ini ialah $ 0.00001603, dengan 1.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OPNODE kepada USD penukaran adalah $ 0.00001603 setiap OPNODE.

OpNode kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- OPNODE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OPNODE didagangkan antara $ 0.000011 (rendah) dan $ 0.00002745 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, OPNODE dipindahkan -15.64% dalam sejam terakhir dan +243.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 17.28K.

OpNode (OPNODE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.03K$ 16.03K $ 16.03K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa OpNode ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 17.28K. Bekalan edaran OPNODE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.03K.