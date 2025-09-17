Lagi Mengenai OPTIMUS

Optimus Logo

OptimusHargae(OPTIMUS)

1 OPTIMUS ke USD Harga Langsung:

$0.02537
$0.02537$0.02537
-0.78%1D
USD
Optimus (OPTIMUS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:55:26 (UTC+8)

Optimus (OPTIMUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02477
$ 0.02477$ 0.02477
24J Rendah
$ 0.0277
$ 0.0277$ 0.0277
24J Tinggi

$ 0.02477
$ 0.02477$ 0.02477

$ 0.0277
$ 0.0277$ 0.0277

$ 0.6175972971296436
$ 0.6175972971296436$ 0.6175972971296436

$ 0.00004922259349794
$ 0.00004922259349794$ 0.00004922259349794

+0.15%

-0.77%

+28.78%

+28.78%

Optimus (OPTIMUS) harga masa nyata ialah $ 0.02537. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPTIMUS didagangkan antara $ 0.02477 rendah dan $ 0.0277 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPTIMUS sepanjang masa ialah $ 0.6175972971296436, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004922259349794.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPTIMUS telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, -0.77% dalam 24 jam dan +28.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Optimus (OPTIMUS) Maklumat Pasaran

No.1768

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

$ 59.42K
$ 59.42K$ 59.42K

$ 2.54M
$ 2.54M$ 2.54M

95.03M
95.03M 95.03M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Optimus ialah $ 2.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.42K. Bekalan edaran OPTIMUS ialah 95.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.54M.

Optimus (OPTIMUS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Optimus hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001994-0.77%
30 Hari$ -0.00217-7.88%
60 Hari$ -0.00035-1.37%
90 Hari$ +0.00462+22.26%
Perubahan Harga Optimus Hari Ini

Hari ini, OPTIMUS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001994 (-0.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOptimus

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00217 (-7.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Optimus

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OPTIMUS mengalami perubahan sebanyak $ -0.00035 (-1.37%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Optimus

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00462 (+22.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Optimus (OPTIMUS)?

Semak Optimushalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Optimus (OPTIMUS)

OPTIMUS is inspired by Elon Musk’s newest creation. They are building a decentralised AI venture fund and incubator.

Optimus tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Optimus pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OPTIMUS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Optimus di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Optimus anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Optimus Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Optimus (OPTIMUS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Optimus (OPTIMUS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Optimus.

Semak Optimus ramalan harga sekarang!

Tokenomik Optimus (OPTIMUS)

Memahami tokenomik Optimus (OPTIMUS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OPTIMUS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Optimus (OPTIMUS)

Mencari cara membeli Optimus? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Optimus di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OPTIMUS kepada Mata Wang Tempatan

1 Optimus(OPTIMUS) ke VND
667.61155
1 Optimus(OPTIMUS) ke AUD
A$0.0378013
1 Optimus(OPTIMUS) ke GBP
0.0185201
1 Optimus(OPTIMUS) ke EUR
0.0213108
1 Optimus(OPTIMUS) ke USD
$0.02537
1 Optimus(OPTIMUS) ke MYR
RM0.106554
1 Optimus(OPTIMUS) ke TRY
1.0470199
1 Optimus(OPTIMUS) ke JPY
¥3.70402
1 Optimus(OPTIMUS) ke ARS
ARS$37.2538154
1 Optimus(OPTIMUS) ke RUB
2.110784
1 Optimus(OPTIMUS) ke INR
2.2297693
1 Optimus(OPTIMUS) ke IDR
Rp415.9015728
1 Optimus(OPTIMUS) ke KRW
34.9930947
1 Optimus(OPTIMUS) ke PHP
1.4407623
1 Optimus(OPTIMUS) ke EGP
￡E.1.2195359
1 Optimus(OPTIMUS) ke BRL
R$0.1342073
1 Optimus(OPTIMUS) ke CAD
C$0.0347569
1 Optimus(OPTIMUS) ke BDT
3.090066
1 Optimus(OPTIMUS) ke NGN
37.9220612
1 Optimus(OPTIMUS) ke COP
$98.7159385
1 Optimus(OPTIMUS) ke ZAR
R.0.4394084
1 Optimus(OPTIMUS) ke UAH
1.0444829
1 Optimus(OPTIMUS) ke VES
Bs4.0592
1 Optimus(OPTIMUS) ke CLP
$24.07613
1 Optimus(OPTIMUS) ke PKR
Rs7.2010208
1 Optimus(OPTIMUS) ke KZT
13.7282144
1 Optimus(OPTIMUS) ke THB
฿0.8034679
1 Optimus(OPTIMUS) ke TWD
NT$0.7633833
1 Optimus(OPTIMUS) ke AED
د.إ0.0931079
1 Optimus(OPTIMUS) ke CHF
Fr0.0197886
1 Optimus(OPTIMUS) ke HKD
HK$0.1973786
1 Optimus(OPTIMUS) ke AMD
֏9.701488
1 Optimus(OPTIMUS) ke MAD
.د.م0.2275689
1 Optimus(OPTIMUS) ke MXN
$0.4640173
1 Optimus(OPTIMUS) ke SAR
ريال0.0951375
1 Optimus(OPTIMUS) ke PLN
0.0908246
1 Optimus(OPTIMUS) ke RON
лв0.1080762
1 Optimus(OPTIMUS) ke SEK
kr0.2339114
1 Optimus(OPTIMUS) ke BGN
лв0.0418605
1 Optimus(OPTIMUS) ke HUF
Ft8.3261803
1 Optimus(OPTIMUS) ke CZK
0.5198313
1 Optimus(OPTIMUS) ke KWD
د.ك0.00771248
1 Optimus(OPTIMUS) ke ILS
0.0844821
1 Optimus(OPTIMUS) ke AOA
Kz23.1265309
1 Optimus(OPTIMUS) ke BHD
.د.ب0.00953912
1 Optimus(OPTIMUS) ke BMD
$0.02537
1 Optimus(OPTIMUS) ke DKK
kr0.1595773
1 Optimus(OPTIMUS) ke HNL
L0.6654551
1 Optimus(OPTIMUS) ke MUR
1.1479925
1 Optimus(OPTIMUS) ke NAD
$0.4406769
1 Optimus(OPTIMUS) ke NOK
kr0.2473575
1 Optimus(OPTIMUS) ke NZD
$0.0421142
1 Optimus(OPTIMUS) ke PAB
B/.0.02537
1 Optimus(OPTIMUS) ke PGK
K0.1060466
1 Optimus(OPTIMUS) ke QAR
ر.ق0.0923468
1 Optimus(OPTIMUS) ke RSD
дин.2.5042727

Optimus Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Optimus, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Optimus Rasmi
Peneroka Blok

Berapakah nilai Optimus (OPTIMUS) hari ini?
Harga langsung OPTIMUS dalam USD ialah 0.02537 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OPTIMUS ke USD?
Harga semasa OPTIMUS ke USD ialah $ 0.02537. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Optimus?
Had pasaran untuk OPTIMUS ialah $ 2.41M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OPTIMUS?
Bekalan edaran OPTIMUS ialah 95.03M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OPTIMUS?
OPTIMUS mencapai harga ATH sebanyak 0.6175972971296436 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OPTIMUS?
OPTIMUS melihat harga ATL sebanyak 0.00004922259349794 USD.
Berapakah jumlah dagangan OPTIMUS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OPTIMUSialah $ 59.42K USD.
Adakah OPTIMUS akan naik lebih tinggi tahun ini?
OPTIMUS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OPTIMUSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:55:26 (UTC+8)

Optimus (OPTIMUS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

