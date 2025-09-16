Apakah itu Oraichain (ORAI)

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Oraichain Berapakah nilai Oraichain (ORAI) hari ini? Harga langsung ORAI dalam USD ialah 2.457 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ORAI ke USD? $ 2.457 . Lihat Harga semasa ORAI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Oraichain? Had pasaran untuk ORAI ialah $ 33.96M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ORAI? Bekalan edaran ORAI ialah 13.82M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ORAI? ORAI mencapai harga ATH sebanyak 107.47632244 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ORAI? ORAI melihat harga ATL sebanyak 0.9138843220735346 USD . Berapakah jumlah dagangan ORAI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ORAIialah $ 107.28K USD . Adakah ORAI akan naik lebih tinggi tahun ini? ORAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ORAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Oraichain (ORAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

