Tokenomik Oraichain (ORAI)

Tokenomik Oraichain (ORAI)

Lihat cerapan utama tentang Oraichain (ORAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Oraichain (ORAI) Maklumat

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

Laman Web Rasmi:
https://orai.io/
Kertas putih:
https://docs.orai.io/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5

Oraichain (ORAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Oraichain (ORAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 35.07M
$ 35.07M$ 35.07M
Jumlah Bekalan:
$ 18.01M
$ 18.01M$ 18.01M
Bekalan Edaran:
$ 13.82M
$ 13.82M$ 13.82M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 50.18M
$ 50.18M$ 50.18M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 17.43
$ 17.43$ 17.43
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.9138843220735346
$ 0.9138843220735346$ 0.9138843220735346
Harga Semasa:
$ 2.537
$ 2.537$ 2.537

Tokenomik Oraichain (ORAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Oraichain (ORAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ORAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ORAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ORAI, terokai ORAI harga langsung token!

Cara Membeli ORAI

Berminat untuk menambah Oraichain (ORAI) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ORAI, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Oraichain (ORAI) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ORAI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ORAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ORAI? Halaman ramalan harga ORAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.