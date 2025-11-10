ORBIO Harga Hari Ini

Harga langsung ORBIO (ORBIO) hari ini ialah $ 0.0000555, dengan 0.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ORBIO kepada USD penukaran adalah $ 0.0000555 setiap ORBIO.

ORBIO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ORBIO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ORBIO didagangkan antara $ 0.0000527 (rendah) dan $ 0.0000591 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ORBIO dipindahkan -4.15% dalam sejam terakhir dan -43.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 289.13K.

ORBIO (ORBIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 289.13K$ 289.13K $ 289.13K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa ORBIO ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 289.13K. Bekalan edaran ORBIO ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.