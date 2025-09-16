Lagi Mengenai ORCA

Orca Logo

OrcaHargae(ORCA)

1 ORCA ke USD Harga Langsung:

Orca (ORCA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:38:38 (UTC+8)

Orca (ORCA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.22%

-0.44%

-2.45%

-2.45%

Orca (ORCA) harga masa nyata ialah $ 2.23. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORCA didagangkan antara $ 2.185 rendah dan $ 2.275 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORCA sepanjang masa ialah $ 22.297489748833872, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.35371299291245367.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORCA telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, -0.44% dalam 24 jam dan -2.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Orca (ORCA) Maklumat Pasaran

No.301

SOL

Had Pasaran semasa Orca ialah $ 133.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 722.09K. Bekalan edaran ORCA ialah 59.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 74999656.725183. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 167.25M.

Orca (ORCA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Orca hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00986-0.44%
30 Hari$ -0.212-8.69%
60 Hari$ -0.241-9.76%
90 Hari$ +0.143+6.85%
Perubahan Harga Orca Hari Ini

Hari ini, ORCA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00986 (-0.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOrca

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.212 (-8.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Orca

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ORCA mengalami perubahan sebanyak $ -0.241 (-9.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Orca

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.143 (+6.85%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Orca (ORCA)?

Semak Orcahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Orca (ORCA)

Orca is a DEX on Solana.

Orca tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Orca pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ORCA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Orca di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Orca anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Orca Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Orca (ORCA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Orca (ORCA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Orca.

Semak Orca ramalan harga sekarang!

Tokenomik Orca (ORCA)

Memahami tokenomik Orca (ORCA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ORCA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Orca (ORCA)

Mencari cara membeli Orca? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Orca di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ORCA kepada Mata Wang Tempatan

Orca Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Orca, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Orca Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Orca

Berapakah nilai Orca (ORCA) hari ini?
Harga langsung ORCA dalam USD ialah 2.23 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ORCA ke USD?
Harga semasa ORCA ke USD ialah $ 2.23. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Orca?
Had pasaran untuk ORCA ialah $ 133.70M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ORCA?
Bekalan edaran ORCA ialah 59.96M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ORCA?
ORCA mencapai harga ATH sebanyak 22.297489748833872 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ORCA?
ORCA melihat harga ATL sebanyak 0.35371299291245367 USD.
Berapakah jumlah dagangan ORCA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ORCAialah $ 722.09K USD.
Adakah ORCA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ORCA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ORCAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:38:38 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

