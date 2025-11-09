Oracle Harga Hari Ini

Harga langsung Oracle (ORCLON) hari ini ialah $ 248.64, dengan 2.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ORCLON kepada USD penukaran adalah $ 248.64 setiap ORCLON.

Oracle kini berada pada kedudukan #2327 mengikut permodalan pasaran pada $ 716.57K, dengan bekalan edaran sebanyak 2.88K ORCLON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ORCLON didagangkan antara $ 233.56 (rendah) dan $ 253.61 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 344.869728008825, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 223.2148184410282.

Dalam prestasi jangka pendek, ORCLON dipindahkan -0.95% dalam sejam terakhir dan -7.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 82.64K.

Oracle (ORCLON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2327 Modal Pasaran $ 716.57K$ 716.57K $ 716.57K Kelantangan (24J) $ 82.64K$ 82.64K $ 82.64K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 716.57K$ 716.57K $ 716.57K Bekalan Peredaran 2.88K 2.88K 2.88K Jumlah Bekalan 2,881.97210217 2,881.97210217 2,881.97210217 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Oracle ialah $ 716.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 82.64K. Bekalan edaran ORCLON ialah 2.88K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2881.97210217. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 716.57K.