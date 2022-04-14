Tokenomik Orderly Network (ORDER)

Tokenomik Orderly Network (ORDER)

Lihat cerapan utama tentang Orderly Network (ORDER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Orderly Network (ORDER) Maklumat

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

Laman Web Rasmi:
https://orderly.network/
Kertas putih:
https://orderly.network/docs/home
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337

Orderly Network (ORDER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Orderly Network (ORDER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 43.93M
$ 43.93M$ 43.93M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 296.41M
$ 296.41M$ 296.41M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 148.20M
$ 148.20M$ 148.20M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.3789
$ 0.3789$ 0.3789
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.06581957903741469
$ 0.06581957903741469$ 0.06581957903741469
Harga Semasa:
$ 0.1482
$ 0.1482$ 0.1482

Tokenomik Orderly Network (ORDER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Orderly Network (ORDER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ORDER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ORDER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ORDER, terokai ORDER harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.