ORDIHargae(ORDI)

1 ORDI ke USD Harga Langsung:

$9.698
+3.57%1D
USD
ORDI (ORDI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:38:46 (UTC+8)

ORDI (ORDI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 9.247
24J Rendah
$ 9.755
24J Tinggi

$ 9.247
$ 9.755
$ 96.17437583429198
$ 2.863915241348155
+0.63%

+3.57%

+2.77%

+2.77%

ORDI (ORDI) harga masa nyata ialah $ 9.693. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORDI didagangkan antara $ 9.247 rendah dan $ 9.755 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORDI sepanjang masa ialah $ 96.17437583429198, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.863915241348155.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORDI telah berubah sebanyak +0.63% sejak sejam yang lalu, +3.57% dalam 24 jam dan +2.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ORDI (ORDI) Maklumat Pasaran

No.235

$ 203.55M
$ 1.14M
$ 203.55M
21.00M
21,000,000
21,000,000
100.00%

BRC20

Had Pasaran semasa ORDI ialah $ 203.55M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.14M. Bekalan edaran ORDI ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 203.55M.

ORDI (ORDI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ORDI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.33428+3.57%
30 Hari$ +0.233+2.46%
60 Hari$ -0.848-8.05%
90 Hari$ +2.293+30.98%
Perubahan Harga ORDI Hari Ini

Hari ini, ORDI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.33428 (+3.57%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariORDI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.233 (+2.46%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ORDI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ORDI mengalami perubahan sebanyak $ -0.848 (-8.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ORDI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +2.293 (+30.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ORDI (ORDI)?

Semak ORDIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ORDI (ORDI)

ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

ORDI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ORDI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ORDI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ORDI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ORDI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ORDI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ORDI (ORDI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ORDI (ORDI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ORDI.

Semak ORDI ramalan harga sekarang!

Tokenomik ORDI (ORDI)

Memahami tokenomik ORDI (ORDI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ORDI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ORDI (ORDI)

Mencari cara membeli ORDI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ORDI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ORDI kepada Mata Wang Tempatan

1 ORDI(ORDI) ke VND
255,071.295
1 ORDI(ORDI) ke AUD
A$14.44257
1 ORDI(ORDI) ke GBP
7.07589
1 ORDI(ORDI) ke EUR
8.14212
1 ORDI(ORDI) ke USD
$9.693
1 ORDI(ORDI) ke MYR
RM40.7106
1 ORDI(ORDI) ke TRY
400.12704
1 ORDI(ORDI) ke JPY
¥1,415.178
1 ORDI(ORDI) ke ARS
ARS$14,170.97214
1 ORDI(ORDI) ke RUB
802.48347
1 ORDI(ORDI) ke INR
853.17786
1 ORDI(ORDI) ke IDR
Rp158,901.61392
1 ORDI(ORDI) ke KRW
13,388.06853
1 ORDI(ORDI) ke PHP
552.21021
1 ORDI(ORDI) ke EGP
￡E.466.03944
1 ORDI(ORDI) ke BRL
R$51.3729
1 ORDI(ORDI) ke CAD
C$13.27941
1 ORDI(ORDI) ke BDT
1,180.6074
1 ORDI(ORDI) ke NGN
14,488.70868
1 ORDI(ORDI) ke COP
$37,863.28125
1 ORDI(ORDI) ke ZAR
R.168.27048
1 ORDI(ORDI) ke UAH
399.06081
1 ORDI(ORDI) ke VES
Bs1,550.88
1 ORDI(ORDI) ke CLP
$9,198.657
1 ORDI(ORDI) ke PKR
Rs2,751.26112
1 ORDI(ORDI) ke KZT
5,245.07616
1 ORDI(ORDI) ke THB
฿307.07424
1 ORDI(ORDI) ke TWD
NT$291.95316
1 ORDI(ORDI) ke AED
د.إ35.57331
1 ORDI(ORDI) ke CHF
Fr7.56054
1 ORDI(ORDI) ke HKD
HK$75.41154
1 ORDI(ORDI) ke AMD
֏3,706.6032
1 ORDI(ORDI) ke MAD
.د.م86.94621
1 ORDI(ORDI) ke MXN
$177.57576
1 ORDI(ORDI) ke SAR
ريال36.34875
1 ORDI(ORDI) ke PLN
34.79787
1 ORDI(ORDI) ke RON
лв41.48604
1 ORDI(ORDI) ke SEK
kr89.56332
1 ORDI(ORDI) ke BGN
лв15.99345
1 ORDI(ORDI) ke HUF
Ft3,195.7821
1 ORDI(ORDI) ke CZK
199.38501
1 ORDI(ORDI) ke KWD
د.ك2.956365
1 ORDI(ORDI) ke ILS
32.37462
1 ORDI(ORDI) ke AOA
Kz8,835.84801
1 ORDI(ORDI) ke BHD
.د.ب3.654261
1 ORDI(ORDI) ke BMD
$9.693
1 ORDI(ORDI) ke DKK
kr61.16283
1 ORDI(ORDI) ke HNL
L254.24739
1 ORDI(ORDI) ke MUR
438.60825
1 ORDI(ORDI) ke NAD
$168.36741
1 ORDI(ORDI) ke NOK
kr94.89447
1 ORDI(ORDI) ke NZD
$16.18731
1 ORDI(ORDI) ke PAB
B/.9.693
1 ORDI(ORDI) ke PGK
K40.51674
1 ORDI(ORDI) ke QAR
ر.ق35.28252
1 ORDI(ORDI) ke RSD
дин.960.47937

ORDI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ORDI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ORDI

Berapakah nilai ORDI (ORDI) hari ini?
Harga langsung ORDI dalam USD ialah 9.693 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ORDI ke USD?
Harga semasa ORDI ke USD ialah $ 9.693. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ORDI?
Had pasaran untuk ORDI ialah $ 203.55M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ORDI?
Bekalan edaran ORDI ialah 21.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ORDI?
ORDI mencapai harga ATH sebanyak 96.17437583429198 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ORDI?
ORDI melihat harga ATL sebanyak 2.863915241348155 USD.
Berapakah jumlah dagangan ORDI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ORDIialah $ 1.14M USD.
Adakah ORDI akan naik lebih tinggi tahun ini?
ORDI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ORDIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:38:46 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

