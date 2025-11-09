Orecast Harga Hari Ini

Harga langsung Orecast (ORECAST) hari ini ialah $ 0.0000002089, dengan 25.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ORECAST kepada USD penukaran adalah $ 0.0000002089 setiap ORECAST.

Orecast kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ORECAST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ORECAST didagangkan antara $ 0.0000001937 (rendah) dan $ 0.0000002862 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ORECAST dipindahkan +0.96% dalam sejam terakhir dan -62.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 254.05K.

Orecast (ORECAST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 254.05K$ 254.05K $ 254.05K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.45K$ 10.45K $ 10.45K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Orecast ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 254.05K. Bekalan edaran ORECAST ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.45K.