Lagi Mengenai ORFY

Maklumat Harga ORFY

Kertas putih ORFY

Laman Web Rasmi ORFY

Tokenomik ORFY

Ramalan Harga ORFY

Sejarah ORFY

ORFY Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ORFY-ke-Fiat

ORFY Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Ordify Logo

OrdifyHargae(ORFY)

1 ORFY ke USD Harga Langsung:

$0.00895
$0.00895$0.00895
+0.33%1D
USD
Ordify (ORFY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:10:00 (UTC+8)

Ordify (ORFY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00884
$ 0.00884$ 0.00884
24J Rendah
$ 0.00917
$ 0.00917$ 0.00917
24J Tinggi

$ 0.00884
$ 0.00884$ 0.00884

$ 0.00917
$ 0.00917$ 0.00917

$ 1.2616700596362895
$ 1.2616700596362895$ 1.2616700596362895

$ 0.007341692536191892
$ 0.007341692536191892$ 0.007341692536191892

+0.56%

+0.33%

-0.67%

-0.67%

Ordify (ORFY) harga masa nyata ialah $ 0.00895. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORFY didagangkan antara $ 0.00884 rendah dan $ 0.00917 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORFY sepanjang masa ialah $ 1.2616700596362895, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.007341692536191892.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORFY telah berubah sebanyak +0.56% sejak sejam yang lalu, +0.33% dalam 24 jam dan -0.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ordify (ORFY) Maklumat Pasaran

No.4361

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.56K
$ 54.56K$ 54.56K

$ 895.00K
$ 895.00K$ 895.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Ordify ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.56K. Bekalan edaran ORFY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 895.00K.

Ordify (ORFY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ordify hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000294+0.33%
30 Hari$ +0.00066+7.96%
60 Hari$ -0.002-18.27%
90 Hari$ -0.00507-36.17%
Perubahan Harga Ordify Hari Ini

Hari ini, ORFY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000294 (+0.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOrdify

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00066 (+7.96%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ordify

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ORFY mengalami perubahan sebanyak $ -0.002 (-18.27%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ordify

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00507 (-36.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ordify (ORFY)?

Semak Ordifyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ordify (ORFY)

Ordify offers a suite of carefully crafted products designed to elevate your investment experience across multiple blockchain networks. This suite includes a Launchpad, Bridge, Wallet, and we're exploring the addition of more tools to further enhance the suite's functionality.

Ordify tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ordify pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ORFY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ordify di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ordify anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ordify Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ordify (ORFY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ordify (ORFY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ordify.

Semak Ordify ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ordify (ORFY)

Memahami tokenomik Ordify (ORFY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ORFY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ordify (ORFY)

Mencari cara membeli Ordify? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ordify di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ORFY kepada Mata Wang Tempatan

1 Ordify(ORFY) ke VND
235.51925
1 Ordify(ORFY) ke AUD
A$0.0133355
1 Ordify(ORFY) ke GBP
0.0065335
1 Ordify(ORFY) ke EUR
0.007518
1 Ordify(ORFY) ke USD
$0.00895
1 Ordify(ORFY) ke MYR
RM0.03759
1 Ordify(ORFY) ke TRY
0.3693665
1 Ordify(ORFY) ke JPY
¥1.3067
1 Ordify(ORFY) ke ARS
ARS$13.084721
1 Ordify(ORFY) ke RUB
0.74464
1 Ordify(ORFY) ke INR
0.7875105
1 Ordify(ORFY) ke IDR
Rp146.721288
1 Ordify(ORFY) ke KRW
12.3618295
1 Ordify(ORFY) ke PHP
0.5091655
1 Ordify(ORFY) ke EGP
￡E.0.430316
1 Ordify(ORFY) ke BRL
R$0.047435
1 Ordify(ORFY) ke CAD
C$0.0122615
1 Ordify(ORFY) ke BDT
1.09011
1 Ordify(ORFY) ke NGN
13.378102
1 Ordify(ORFY) ke COP
$34.8248975
1 Ordify(ORFY) ke ZAR
R.0.1552825
1 Ordify(ORFY) ke UAH
0.3684715
1 Ordify(ORFY) ke VES
Bs1.432
1 Ordify(ORFY) ke CLP
$8.49355
1 Ordify(ORFY) ke PKR
Rs2.540368
1 Ordify(ORFY) ke KZT
4.843024
1 Ordify(ORFY) ke THB
฿0.2838045
1 Ordify(ORFY) ke TWD
NT$0.2694845
1 Ordify(ORFY) ke AED
د.إ0.0328465
1 Ordify(ORFY) ke CHF
Fr0.006981
1 Ordify(ORFY) ke HKD
HK$0.069631
1 Ordify(ORFY) ke AMD
֏3.42248
1 Ordify(ORFY) ke MAD
.د.م0.0802815
1 Ordify(ORFY) ke MXN
$0.1638745
1 Ordify(ORFY) ke SAR
ريال0.0335625
1 Ordify(ORFY) ke PLN
0.032041
1 Ordify(ORFY) ke RON
лв0.0382165
1 Ordify(ORFY) ke SEK
kr0.082698
1 Ordify(ORFY) ke BGN
лв0.0147675
1 Ordify(ORFY) ke HUF
Ft2.9430285
1 Ordify(ORFY) ke CZK
0.183654
1 Ordify(ORFY) ke KWD
د.ك0.00272975
1 Ordify(ORFY) ke ILS
0.0298035
1 Ordify(ORFY) ke AOA
Kz8.1585515
1 Ordify(ORFY) ke BHD
.د.ب0.0033652
1 Ordify(ORFY) ke BMD
$0.00895
1 Ordify(ORFY) ke DKK
kr0.056385
1 Ordify(ORFY) ke HNL
L0.2347585
1 Ordify(ORFY) ke MUR
0.4049875
1 Ordify(ORFY) ke NAD
$0.1554615
1 Ordify(ORFY) ke NOK
kr0.0874415
1 Ordify(ORFY) ke NZD
$0.0149465
1 Ordify(ORFY) ke PAB
B/.0.00895
1 Ordify(ORFY) ke PGK
K0.037411
1 Ordify(ORFY) ke QAR
ر.ق0.032578
1 Ordify(ORFY) ke RSD
дин.0.885155

Ordify Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ordify, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ordify Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ordify

Berapakah nilai Ordify (ORFY) hari ini?
Harga langsung ORFY dalam USD ialah 0.00895 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ORFY ke USD?
Harga semasa ORFY ke USD ialah $ 0.00895. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ordify?
Had pasaran untuk ORFY ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ORFY?
Bekalan edaran ORFY ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ORFY?
ORFY mencapai harga ATH sebanyak 1.2616700596362895 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ORFY?
ORFY melihat harga ATL sebanyak 0.007341692536191892 USD.
Berapakah jumlah dagangan ORFY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ORFYialah $ 54.56K USD.
Adakah ORFY akan naik lebih tinggi tahun ini?
ORFY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ORFYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:10:00 (UTC+8)

Ordify (ORFY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ORFY-ke-USD

Jumlah

ORFY
ORFY
USD
USD

1 ORFY = 0.00895 USD

Berdagang ORFY

ORFYUSDT
$0.00895
$0.00895$0.00895
+0.33%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan