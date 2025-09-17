Lagi Mengenai ORNJ

Orange Logo

OrangeHargae(ORNJ)

1 ORNJ ke USD Harga Langsung:

$0.00435
0.00%1D
USD
Orange (ORNJ) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:10:12 (UTC+8)

Orange (ORNJ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0037
24J Rendah
$ 0.00441
24J Tinggi

$ 0.0037
$ 0.00441
$ 0.7943700020083129
$ 0.004379443127279653
+0.23%

0.00%

-7.45%

-7.45%

Orange (ORNJ) harga masa nyata ialah $ 0.00435. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORNJ didagangkan antara $ 0.0037 rendah dan $ 0.00441 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORNJ sepanjang masa ialah $ 0.7943700020083129, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004379443127279653.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORNJ telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -7.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Orange (ORNJ) Maklumat Pasaran

No.2549

$ 417.38K
$ 9.51K
$ 435.00K
95.95M
100,000,000
100,000,000
95.95%

BRC20

Had Pasaran semasa Orange ialah $ 417.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 9.51K. Bekalan edaran ORNJ ialah 95.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 435.00K.

Orange (ORNJ) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Orange hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00116-21.06%
60 Hari$ -0.00134-23.56%
90 Hari$ -0.00809-65.04%
Perubahan Harga Orange Hari Ini

Hari ini, ORNJ mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOrange

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00116 (-21.06%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Orange

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ORNJ mengalami perubahan sebanyak $ -0.00134 (-23.56%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Orange

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00809 (-65.04%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Orange (ORNJ)?

Semak Orangehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Orange (ORNJ)

Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols.

Orange tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Orange pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ORNJ ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Orange di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Orange anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Orange Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Orange (ORNJ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Orange (ORNJ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Orange.

Semak Orange ramalan harga sekarang!

Tokenomik Orange (ORNJ)

Memahami tokenomik Orange (ORNJ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ORNJ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Orange (ORNJ)

Mencari cara membeli Orange? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Orange di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ORNJ kepada Mata Wang Tempatan

1 Orange(ORNJ) ke VND
114.47025
1 Orange(ORNJ) ke AUD
A$0.0064815
1 Orange(ORNJ) ke GBP
0.0031755
1 Orange(ORNJ) ke EUR
0.003654
1 Orange(ORNJ) ke USD
$0.00435
1 Orange(ORNJ) ke MYR
RM0.01827
1 Orange(ORNJ) ke TRY
0.1795245
1 Orange(ORNJ) ke JPY
¥0.6351
1 Orange(ORNJ) ke ARS
ARS$6.359613
1 Orange(ORNJ) ke RUB
0.36192
1 Orange(ORNJ) ke INR
0.3827565
1 Orange(ORNJ) ke IDR
Rp71.311464
1 Orange(ORNJ) ke KRW
6.0082635
1 Orange(ORNJ) ke PHP
0.2474715
1 Orange(ORNJ) ke EGP
￡E.0.209148
1 Orange(ORNJ) ke BRL
R$0.023055
1 Orange(ORNJ) ke CAD
C$0.0059595
1 Orange(ORNJ) ke BDT
0.52983
1 Orange(ORNJ) ke NGN
6.502206
1 Orange(ORNJ) ke COP
$16.9260675
1 Orange(ORNJ) ke ZAR
R.0.0754725
1 Orange(ORNJ) ke UAH
0.1790895
1 Orange(ORNJ) ke VES
Bs0.696
1 Orange(ORNJ) ke CLP
$4.12815
1 Orange(ORNJ) ke PKR
Rs1.234704
1 Orange(ORNJ) ke KZT
2.353872
1 Orange(ORNJ) ke THB
฿0.1379385
1 Orange(ORNJ) ke TWD
NT$0.1309785
1 Orange(ORNJ) ke AED
د.إ0.0159645
1 Orange(ORNJ) ke CHF
Fr0.003393
1 Orange(ORNJ) ke HKD
HK$0.033843
1 Orange(ORNJ) ke AMD
֏1.66344
1 Orange(ORNJ) ke MAD
.د.م0.0390195
1 Orange(ORNJ) ke MXN
$0.0796485
1 Orange(ORNJ) ke SAR
ريال0.0163125
1 Orange(ORNJ) ke PLN
0.015573
1 Orange(ORNJ) ke RON
лв0.0185745
1 Orange(ORNJ) ke SEK
kr0.040194
1 Orange(ORNJ) ke BGN
лв0.0071775
1 Orange(ORNJ) ke HUF
Ft1.4304105
1 Orange(ORNJ) ke CZK
0.089262
1 Orange(ORNJ) ke KWD
د.ك0.00132675
1 Orange(ORNJ) ke ILS
0.0144855
1 Orange(ORNJ) ke AOA
Kz3.9653295
1 Orange(ORNJ) ke BHD
.د.ب0.0016356
1 Orange(ORNJ) ke BMD
$0.00435
1 Orange(ORNJ) ke DKK
kr0.027405
1 Orange(ORNJ) ke HNL
L0.1141005
1 Orange(ORNJ) ke MUR
0.1968375
1 Orange(ORNJ) ke NAD
$0.0755595
1 Orange(ORNJ) ke NOK
kr0.0424995
1 Orange(ORNJ) ke NZD
$0.0072645
1 Orange(ORNJ) ke PAB
B/.0.00435
1 Orange(ORNJ) ke PGK
K0.018183
1 Orange(ORNJ) ke QAR
ر.ق0.015834
1 Orange(ORNJ) ke RSD
дин.0.430215

Orange Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Orange, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Orange Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Orange

Berapakah nilai Orange (ORNJ) hari ini?
Harga langsung ORNJ dalam USD ialah 0.00435 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ORNJ ke USD?
Harga semasa ORNJ ke USD ialah $ 0.00435. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Orange?
Had pasaran untuk ORNJ ialah $ 417.38K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ORNJ?
Bekalan edaran ORNJ ialah 95.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ORNJ?
ORNJ mencapai harga ATH sebanyak 0.7943700020083129 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ORNJ?
ORNJ melihat harga ATL sebanyak 0.004379443127279653 USD.
Berapakah jumlah dagangan ORNJ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ORNJialah $ 9.51K USD.
Adakah ORNJ akan naik lebih tinggi tahun ini?
ORNJ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ORNJramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:10:12 (UTC+8)

