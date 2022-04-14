Tokenomik Okratech Token (ORT)

Lihat cerapan utama tentang Okratech Token (ORT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Okratech Token (ORT) Maklumat

OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.

Laman Web Rasmi:
https://ortcoin.org/
Kertas putih:
https://ortcoin.org/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7

Okratech Token (ORT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Okratech Token (ORT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.12M
Jumlah Bekalan:
$ 900.00M
Bekalan Edaran:
$ 816.72M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.44M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.05899
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001356615264875941
Harga Semasa:
$ 0.00382
Tokenomik Okratech Token (ORT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Okratech Token (ORT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ORT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ORT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ORT, terokai ORT harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.