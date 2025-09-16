Lagi Mengenai OSAK

Osaka Protocol (OSAK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:59:45 (UTC+8)

Osaka Protocol (OSAK) Maklumat Harga (USD)

Osaka Protocol (OSAK) harga masa nyata ialah $ 0.0000001622. Sepanjang 24 jam yang lalu, OSAK didagangkan antara $ 0.0000001605 rendah dan $ 0.000000173 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OSAK sepanjang masa ialah $ 0.000000434739531381, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000230262745.

Dari segi prestasi jangka pendek, OSAK telah berubah sebanyak +1.05% sejak sejam yang lalu, -2.87% dalam 24 jam dan -2.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Osaka Protocol (OSAK) Maklumat Pasaran

$ 121.79M
$ 121.79M$ 121.79M

$ 6.10K
$ 6.10K$ 6.10K

$ 162.20M
$ 162.20M$ 162.20M

750.87T
750.87T 750.87T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

761,459,789,745,212
761,459,789,745,212 761,459,789,745,212

75.08%

2024-04-23 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa Osaka Protocol ialah $ 121.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.10K. Bekalan edaran OSAK ialah 750.87T, dengan jumlah bekalan sebanyak 761459789745212. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 162.20M.

Osaka Protocol (OSAK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Osaka Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000004793-2.87%
30 Hari$ -0.0000000496-23.42%
60 Hari$ -0.0000000132-7.53%
90 Hari$ +0.0000000941+138.17%
Perubahan Harga Osaka Protocol Hari Ini

Hari ini, OSAK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000000004793 (-2.87%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOsaka Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000000496 (-23.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Osaka Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OSAK mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000000132 (-7.53%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Osaka Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000000941 (+138.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Osaka Protocol (OSAK)?

Semak Osaka Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Osaka Protocol (OSAK)

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Osaka Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Osaka Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OSAK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Osaka Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Osaka Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Osaka Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Osaka Protocol (OSAK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Osaka Protocol (OSAK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Osaka Protocol.

Semak Osaka Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Osaka Protocol (OSAK)

Memahami tokenomik Osaka Protocol (OSAK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OSAK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Osaka Protocol (OSAK)

Mencari cara membeli Osaka Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Osaka Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OSAK kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Osaka Protocol

Berapakah nilai Osaka Protocol (OSAK) hari ini?
Harga langsung OSAK dalam USD ialah 0.0000001622 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OSAK ke USD?
Harga semasa OSAK ke USD ialah $ 0.0000001622. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Osaka Protocol?
Had pasaran untuk OSAK ialah $ 121.79M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OSAK?
Bekalan edaran OSAK ialah 750.87T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OSAK?
OSAK mencapai harga ATH sebanyak 0.000000434739531381 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OSAK?
OSAK melihat harga ATL sebanyak 0.000000000230262745 USD.
Berapakah jumlah dagangan OSAK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OSAKialah $ 6.10K USD.
Adakah OSAK akan naik lebih tinggi tahun ini?
OSAK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OSAKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:59:45 (UTC+8)

Osaka Protocol (OSAK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

