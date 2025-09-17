Apakah itu OSMI (OSMI)

OSMI is a bias-free, censorship resistant AI assistant, powered by a decentralized AI engine - a network of globally distributed GPU and memory nodes, known as OSMI Nodes

OSMI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.



Tokenomik OSMI (OSMI)

Memahami tokenomik OSMI (OSMI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OSMI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Berapakah nilai OSMI (OSMI) hari ini? Harga langsung OSMI dalam USD ialah 0.00937 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OSMI ke USD? $ 0.00937 . Apakah had pasaran OSMI? Had pasaran untuk OSMI ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OSMI? Bekalan edaran OSMI ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OSMI? OSMI mencapai harga ATH sebanyak 0.44286945426612934 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OSMI? OSMI melihat harga ATL sebanyak 0.000406295660391601 USD . Berapakah jumlah dagangan OSMI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OSMIialah $ 74.95K USD .

