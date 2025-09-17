Lagi Mengenai OSMI

OSMI (OSMI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:10:24 (UTC+8)

OSMI (OSMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00911
$ 0.00911$ 0.00911
24J Rendah
$ 0.0106
$ 0.0106$ 0.0106
24J Tinggi

$ 0.00911
$ 0.00911$ 0.00911

$ 0.0106
$ 0.0106$ 0.0106

$ 0.44286945426612934
$ 0.44286945426612934$ 0.44286945426612934

$ 0.000406295660391601
$ 0.000406295660391601$ 0.000406295660391601

-2.50%

0.00%

-35.78%

-35.78%

OSMI (OSMI) harga masa nyata ialah $ 0.00937. Sepanjang 24 jam yang lalu, OSMI didagangkan antara $ 0.00911 rendah dan $ 0.0106 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OSMI sepanjang masa ialah $ 0.44286945426612934, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000406295660391601.

Dari segi prestasi jangka pendek, OSMI telah berubah sebanyak -2.50% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -35.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OSMI (OSMI) Maklumat Pasaran

No.8806

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 74.95K
$ 74.95K$ 74.95K

$ 937.00K
$ 937.00K$ 937.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Had Pasaran semasa OSMI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 74.95K. Bekalan edaran OSMI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 937.00K.

OSMI (OSMI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk OSMI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00045-4.59%
60 Hari$ -0.00604-39.20%
90 Hari$ +0.00239+34.24%
Perubahan Harga OSMI Hari Ini

Hari ini, OSMI mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOSMI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00045 (-4.59%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari OSMI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OSMI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00604 (-39.20%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari OSMI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00239 (+34.24%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga OSMI (OSMI)?

Semak OSMIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu OSMI (OSMI)

OSMI is a bias-free, censorship resistant AI assistant, powered by a decentralized AI engine - a network of globally distributed GPU and memory nodes, known as OSMI Nodes

OSMI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OSMI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OSMI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang OSMI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OSMI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OSMI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OSMI (OSMI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OSMI (OSMI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OSMI.

Semak OSMI ramalan harga sekarang!

Tokenomik OSMI (OSMI)

Memahami tokenomik OSMI (OSMI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OSMI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OSMI (OSMI)

Mencari cara membeli OSMI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OSMI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OSMI kepada Mata Wang Tempatan

1 OSMI(OSMI) ke VND
246.57155
1 OSMI(OSMI) ke AUD
A$0.0139613
1 OSMI(OSMI) ke GBP
0.0068401
1 OSMI(OSMI) ke EUR
0.0078708
1 OSMI(OSMI) ke USD
$0.00937
1 OSMI(OSMI) ke MYR
RM0.039354
1 OSMI(OSMI) ke TRY
0.3866999
1 OSMI(OSMI) ke JPY
¥1.36802
1 OSMI(OSMI) ke ARS
ARS$13.6987526
1 OSMI(OSMI) ke RUB
0.779584
1 OSMI(OSMI) ke INR
0.8244663
1 OSMI(OSMI) ke IDR
Rp153.6065328
1 OSMI(OSMI) ke KRW
12.9419377
1 OSMI(OSMI) ke PHP
0.5330593
1 OSMI(OSMI) ke EGP
￡E.0.4505096
1 OSMI(OSMI) ke BRL
R$0.049661
1 OSMI(OSMI) ke CAD
C$0.0128369
1 OSMI(OSMI) ke BDT
1.141266
1 OSMI(OSMI) ke NGN
14.0059012
1 OSMI(OSMI) ke COP
$36.4591385
1 OSMI(OSMI) ke ZAR
R.0.1625695
1 OSMI(OSMI) ke UAH
0.3857629
1 OSMI(OSMI) ke VES
Bs1.4992
1 OSMI(OSMI) ke CLP
$8.89213
1 OSMI(OSMI) ke PKR
Rs2.6595808
1 OSMI(OSMI) ke KZT
5.0702944
1 OSMI(OSMI) ke THB
฿0.2971227
1 OSMI(OSMI) ke TWD
NT$0.2821307
1 OSMI(OSMI) ke AED
د.إ0.0343879
1 OSMI(OSMI) ke CHF
Fr0.0073086
1 OSMI(OSMI) ke HKD
HK$0.0728986
1 OSMI(OSMI) ke AMD
֏3.583088
1 OSMI(OSMI) ke MAD
.د.م0.0840489
1 OSMI(OSMI) ke MXN
$0.1715647
1 OSMI(OSMI) ke SAR
ريال0.0351375
1 OSMI(OSMI) ke PLN
0.0335446
1 OSMI(OSMI) ke RON
лв0.0400099
1 OSMI(OSMI) ke SEK
kr0.0865788
1 OSMI(OSMI) ke BGN
лв0.0154605
1 OSMI(OSMI) ke HUF
Ft3.0811371
1 OSMI(OSMI) ke CZK
0.1922724
1 OSMI(OSMI) ke KWD
د.ك0.00285785
1 OSMI(OSMI) ke ILS
0.0312021
1 OSMI(OSMI) ke AOA
Kz8.5414109
1 OSMI(OSMI) ke BHD
.د.ب0.00352312
1 OSMI(OSMI) ke BMD
$0.00937
1 OSMI(OSMI) ke DKK
kr0.059031
1 OSMI(OSMI) ke HNL
L0.2457751
1 OSMI(OSMI) ke MUR
0.4239925
1 OSMI(OSMI) ke NAD
$0.1627569
1 OSMI(OSMI) ke NOK
kr0.0915449
1 OSMI(OSMI) ke NZD
$0.0156479
1 OSMI(OSMI) ke PAB
B/.0.00937
1 OSMI(OSMI) ke PGK
K0.0391666
1 OSMI(OSMI) ke QAR
ر.ق0.0341068
1 OSMI(OSMI) ke RSD
дин.0.926693

OSMI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OSMI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web OSMI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OSMI

Berapakah nilai OSMI (OSMI) hari ini?
Harga langsung OSMI dalam USD ialah 0.00937 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OSMI ke USD?
Harga semasa OSMI ke USD ialah $ 0.00937. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OSMI?
Had pasaran untuk OSMI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OSMI?
Bekalan edaran OSMI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OSMI?
OSMI mencapai harga ATH sebanyak 0.44286945426612934 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OSMI?
OSMI melihat harga ATL sebanyak 0.000406295660391601 USD.
Berapakah jumlah dagangan OSMI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OSMIialah $ 74.95K USD.
Adakah OSMI akan naik lebih tinggi tahun ini?
OSMI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OSMIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:10:24 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

