Apakah itu Osmosis (OSMO)

Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs.

Osmosis Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Osmosis (OSMO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Osmosis (OSMO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Osmosis.

Tokenomik Osmosis (OSMO)

Memahami tokenomik Osmosis (OSMO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OSMO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Osmosis (OSMO)

Mencari cara membeli Osmosis? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Osmosis di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Osmosis Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Osmosis, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Osmosis Berapakah nilai Osmosis (OSMO) hari ini? Harga langsung OSMO dalam USD ialah 0.1601 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OSMO ke USD? $ 0.1601 . Apakah had pasaran Osmosis? Had pasaran untuk OSMO ialah $ 119.14M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OSMO? Bekalan edaran OSMO ialah 744.14M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OSMO? OSMO mencapai harga ATH sebanyak 11.205719225524819 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OSMO? OSMO melihat harga ATL sebanyak 0.1369566753814433 USD . Berapakah jumlah dagangan OSMO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OSMOialah $ 153.79K USD . Adakah OSMO akan naik lebih tinggi tahun ini? OSMO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek.

Osmosis (OSMO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

