Osmosis Logo

OsmosisHargae(OSMO)

Osmosis (OSMO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:59:52 (UTC+8)

Osmosis (OSMO) Maklumat Harga (USD)

Osmosis (OSMO) harga masa nyata ialah $ 0.1601. Sepanjang 24 jam yang lalu, OSMO didagangkan antara $ 0.1583 rendah dan $ 0.1641 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OSMO sepanjang masa ialah $ 11.205719225524819, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1369566753814433.

Dari segi prestasi jangka pendek, OSMO telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, -0.98% dalam 24 jam dan -5.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Osmosis (OSMO) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Osmosis ialah $ 119.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 153.79K. Bekalan edaran OSMO ialah 744.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995295900. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 160.10M.

Osmosis (OSMO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Osmosis hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001585-0.98%
30 Hari$ -0.0202-11.21%
60 Hari$ -0.0294-15.52%
90 Hari$ -0.01-5.88%
Perubahan Harga Osmosis Hari Ini

Hari ini, OSMO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001585 (-0.98%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOsmosis

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0202 (-11.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Osmosis

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OSMO mengalami perubahan sebanyak $ -0.0294 (-15.52%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Osmosis

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01 (-5.88%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Osmosis (OSMO)?

Semak Osmosishalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Osmosis (OSMO)

Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs.

Osmosis tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Osmosis pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OSMO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Osmosis di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Osmosis anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Osmosis Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Osmosis (OSMO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Osmosis (OSMO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Osmosis.

Semak Osmosis ramalan harga sekarang!

Tokenomik Osmosis (OSMO)

Memahami tokenomik Osmosis (OSMO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OSMO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Osmosis (OSMO)

Mencari cara membeli Osmosis? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Osmosis di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OSMO kepada Mata Wang Tempatan

Osmosis Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Osmosis, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Osmosis Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Osmosis

Berapakah nilai Osmosis (OSMO) hari ini?
Harga langsung OSMO dalam USD ialah 0.1601 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OSMO ke USD?
Harga semasa OSMO ke USD ialah $ 0.1601. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Osmosis?
Had pasaran untuk OSMO ialah $ 119.14M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OSMO?
Bekalan edaran OSMO ialah 744.14M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OSMO?
OSMO mencapai harga ATH sebanyak 11.205719225524819 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OSMO?
OSMO melihat harga ATL sebanyak 0.1369566753814433 USD.
Berapakah jumlah dagangan OSMO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OSMOialah $ 153.79K USD.
Adakah OSMO akan naik lebih tinggi tahun ini?
OSMO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OSMOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Osmosis (OSMO) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

