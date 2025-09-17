Lagi Mengenai OTK

Octo Gaming Logo

Octo GamingHargae(OTK)

1 OTK ke USD Harga Langsung:

$0.003119
$0.003119$0.003119
-1.91%1D
USD
Octo Gaming (OTK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:55:46 (UTC+8)

Octo Gaming (OTK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00308
$ 0.00308$ 0.00308
24J Rendah
$ 0.003361
$ 0.003361$ 0.003361
24J Tinggi

$ 0.00308
$ 0.00308$ 0.00308

$ 0.003361
$ 0.003361$ 0.003361

$ 0.12041089353940107
$ 0.12041089353940107$ 0.12041089353940107

$ 0.000660347704777999
$ 0.000660347704777999$ 0.000660347704777999

-1.02%

-1.91%

-15.05%

-15.05%

Octo Gaming (OTK) harga masa nyata ialah $ 0.003118. Sepanjang 24 jam yang lalu, OTK didagangkan antara $ 0.00308 rendah dan $ 0.003361 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OTK sepanjang masa ialah $ 0.12041089353940107, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000660347704777999.

Dari segi prestasi jangka pendek, OTK telah berubah sebanyak -1.02% sejak sejam yang lalu, -1.91% dalam 24 jam dan -15.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Octo Gaming (OTK) Maklumat Pasaran

No.1964

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 9.49K
$ 9.49K$ 9.49K

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

489.53M
489.53M 489.53M

1,199,955,821.96
1,199,955,821.96 1,199,955,821.96

SOL

Had Pasaran semasa Octo Gaming ialah $ 1.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 9.49K. Bekalan edaran OTK ialah 489.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1199955821.96. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.74M.

Octo Gaming (OTK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Octo Gaming hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00006073-1.91%
30 Hari$ -0.001612-34.09%
60 Hari$ -0.002322-42.69%
90 Hari$ -0.000892-22.25%
Perubahan Harga Octo Gaming Hari Ini

Hari ini, OTK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00006073 (-1.91%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOcto Gaming

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001612 (-34.09%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Octo Gaming

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OTK mengalami perubahan sebanyak $ -0.002322 (-42.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Octo Gaming

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000892 (-22.25%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Octo Gaming (OTK)?

Semak Octo Gaminghalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Octo Gaming (OTK)

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Octo Gaming tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Octo Gaming pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OTK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Octo Gaming di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Octo Gaming anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Octo Gaming Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Octo Gaming (OTK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Octo Gaming (OTK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Octo Gaming.

Semak Octo Gaming ramalan harga sekarang!

Tokenomik Octo Gaming (OTK)

Memahami tokenomik Octo Gaming (OTK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OTK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Octo Gaming (OTK)

Mencari cara membeli Octo Gaming? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Octo Gaming di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OTK kepada Mata Wang Tempatan

1 Octo Gaming(OTK) ke VND
82.05017
1 Octo Gaming(OTK) ke AUD
A$0.00464582
1 Octo Gaming(OTK) ke GBP
0.00227614
1 Octo Gaming(OTK) ke EUR
0.00261912
1 Octo Gaming(OTK) ke USD
$0.003118
1 Octo Gaming(OTK) ke MYR
RM0.0130956
1 Octo Gaming(OTK) ke TRY
0.12867986
1 Octo Gaming(OTK) ke JPY
¥0.455228
1 Octo Gaming(OTK) ke ARS
ARS$4.57853356
1 Octo Gaming(OTK) ke RUB
0.2594176
1 Octo Gaming(OTK) ke INR
0.27404102
1 Octo Gaming(OTK) ke IDR
Rp51.11474592
1 Octo Gaming(OTK) ke KRW
4.30068858
1 Octo Gaming(OTK) ke PHP
0.17707122
1 Octo Gaming(OTK) ke EGP
￡E.0.14988226
1 Octo Gaming(OTK) ke BRL
R$0.01649422
1 Octo Gaming(OTK) ke CAD
C$0.00427166
1 Octo Gaming(OTK) ke BDT
0.3797724
1 Octo Gaming(OTK) ke NGN
4.66066168
1 Octo Gaming(OTK) ke COP
$12.1322939
1 Octo Gaming(OTK) ke ZAR
R.0.05400376
1 Octo Gaming(OTK) ke UAH
0.12836806
1 Octo Gaming(OTK) ke VES
Bs0.49888
1 Octo Gaming(OTK) ke CLP
$2.958982
1 Octo Gaming(OTK) ke PKR
Rs0.88501312
1 Octo Gaming(OTK) ke KZT
1.68721216
1 Octo Gaming(OTK) ke THB
฿0.09874706
1 Octo Gaming(OTK) ke TWD
NT$0.09382062
1 Octo Gaming(OTK) ke AED
د.إ0.01144306
1 Octo Gaming(OTK) ke CHF
Fr0.00243204
1 Octo Gaming(OTK) ke HKD
HK$0.02425804
1 Octo Gaming(OTK) ke AMD
֏1.1923232
1 Octo Gaming(OTK) ke MAD
.د.م0.02796846
1 Octo Gaming(OTK) ke MXN
$0.05702822
1 Octo Gaming(OTK) ke SAR
ريال0.0116925
1 Octo Gaming(OTK) ke PLN
0.01116244
1 Octo Gaming(OTK) ke RON
лв0.01328268
1 Octo Gaming(OTK) ke SEK
kr0.02874796
1 Octo Gaming(OTK) ke BGN
лв0.0051447
1 Octo Gaming(OTK) ke HUF
Ft1.02329642
1 Octo Gaming(OTK) ke CZK
0.06388782
1 Octo Gaming(OTK) ke KWD
د.ك0.000947872
1 Octo Gaming(OTK) ke ILS
0.01038294
1 Octo Gaming(OTK) ke AOA
Kz2.84227526
1 Octo Gaming(OTK) ke BHD
.د.ب0.001172368
1 Octo Gaming(OTK) ke BMD
$0.003118
1 Octo Gaming(OTK) ke DKK
kr0.01961222
1 Octo Gaming(OTK) ke HNL
L0.08178514
1 Octo Gaming(OTK) ke MUR
0.1410895
1 Octo Gaming(OTK) ke NAD
$0.05415966
1 Octo Gaming(OTK) ke NOK
kr0.0304005
1 Octo Gaming(OTK) ke NZD
$0.00517588
1 Octo Gaming(OTK) ke PAB
B/.0.003118
1 Octo Gaming(OTK) ke PGK
K0.01303324
1 Octo Gaming(OTK) ke QAR
ر.ق0.01134952
1 Octo Gaming(OTK) ke RSD
дин.0.30777778

Octo Gaming Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Octo Gaming, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Octo Gaming Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Octo Gaming

Berapakah nilai Octo Gaming (OTK) hari ini?
Harga langsung OTK dalam USD ialah 0.003118 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OTK ke USD?
Harga semasa OTK ke USD ialah $ 0.003118. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Octo Gaming?
Had pasaran untuk OTK ialah $ 1.53M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OTK?
Bekalan edaran OTK ialah 489.53M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OTK?
OTK mencapai harga ATH sebanyak 0.12041089353940107 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OTK?
OTK melihat harga ATL sebanyak 0.000660347704777999 USD.
Berapakah jumlah dagangan OTK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OTKialah $ 9.49K USD.
Adakah OTK akan naik lebih tinggi tahun ini?
OTK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OTKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:55:46 (UTC+8)

Octo Gaming (OTK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

