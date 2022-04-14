Tokenomik Octo Gaming (OTK)

Lihat cerapan utama tentang Octo Gaming (OTK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Octo Gaming (OTK) Maklumat

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Laman Web Rasmi:
https://octo-gaming.com/
Kertas putih:
https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ

Octo Gaming (OTK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Octo Gaming (OTK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.64M
Jumlah Bekalan:
$ 1.20B
Bekalan Edaran:
$ 489.53M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.02M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0081
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000660347704777999
Harga Semasa:
$ 0.003349
Tokenomik Octo Gaming (OTK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Octo Gaming (OTK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OTK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OTK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OTK, terokai OTK harga langsung token!

Cara Membeli OTK

Berminat untuk menambah Octo Gaming (OTK) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli OTK, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Octo Gaming (OTK) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga OTK membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

OTK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OTK? Halaman ramalan harga OTK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

