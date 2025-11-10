OTS Harga Hari Ini

Harga langsung OTS (OTS) hari ini ialah $ 0.0097, dengan 60.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OTS kepada USD penukaran adalah $ 0.0097 setiap OTS.

OTS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- OTS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OTS didagangkan antara $ 0.0074 (rendah) dan $ 3 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, OTS dipindahkan +12.79% dalam sejam terakhir dan -61.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.97M.

OTS (OTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.20M$ 58.20M $ 58.20M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Rantaian Blok Awam TONCOIN

Had Pasaran semasa OTS ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.97M. Bekalan edaran OTS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 6000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.20M.