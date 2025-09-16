Lagi Mengenai OVER

$0.01285
OVER (OVER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:39:14 (UTC+8)

OVER (OVER) Maklumat Harga (USD)

$ 0.01271
$ 0.01296
$ 0.01271
$ 0.01296
$ 0.20718311830945738
$ 0.012662539143911548
OVER (OVER) harga masa nyata ialah $ 0.01285. Sepanjang 24 jam yang lalu, OVER didagangkan antara $ 0.01271 rendah dan $ 0.01296 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OVER sepanjang masa ialah $ 0.20718311830945738, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.012662539143911548.

Dari segi prestasi jangka pendek, OVER telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +0.23% dalam 24 jam dan -6.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OVER (OVER) Maklumat Pasaran

No.3704

$ 0.00
$ 326.05K
$ 12.85M
0.00
1,000,000,000
OVERPROTOCOL

Had Pasaran semasa OVER ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 326.05K. Bekalan edaran OVER ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.85M.

OVER (OVER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk OVER hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000295+0.23%
30 Hari$ -0.00505-28.22%
60 Hari$ -0.01131-46.82%
90 Hari$ -0.01857-59.11%
Perubahan Harga OVER Hari Ini

Hari ini, OVER mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000295 (+0.23%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOVER

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00505 (-28.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari OVER

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OVER mengalami perubahan sebanyak $ -0.01131 (-46.82%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari OVER

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01857 (-59.11%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga OVER (OVER)?

Semak OVERhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu OVER (OVER)

OverProtocol is a Layer 1 blockchain that enables individuals to run full nodes on their personal computers. Through the OverScape app, anyone can participate as a validator without requiring specialized knowledge. By reducing reliance on institutional validators, OverProtocol creates new financial opportunities and aims to establish a stable, global P2P financial network. Users can validate transactions, propose blocks, and earn native OVER tokens as rewards.

OVER tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OVER pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OVER ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang OVER di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OVER anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OVER Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OVER (OVER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OVER (OVER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OVER.

Semak OVER ramalan harga sekarang!

Tokenomik OVER (OVER)

Memahami tokenomik OVER (OVER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OVER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OVER (OVER)

Mencari cara membeli OVER? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OVER di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OVER kepada Mata Wang Tempatan

OVER Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OVER, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web OVER Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OVER

Berapakah nilai OVER (OVER) hari ini?
Harga langsung OVER dalam USD ialah 0.01285 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OVER ke USD?
Harga semasa OVER ke USD ialah $ 0.01285. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OVER?
Had pasaran untuk OVER ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OVER?
Bekalan edaran OVER ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OVER?
OVER mencapai harga ATH sebanyak 0.20718311830945738 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OVER?
OVER melihat harga ATL sebanyak 0.012662539143911548 USD.
Berapakah jumlah dagangan OVER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OVERialah $ 326.05K USD.
Adakah OVER akan naik lebih tinggi tahun ini?
OVER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OVERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:39:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

