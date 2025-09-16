Apakah itu OVER (OVER)

OverProtocol is a Layer 1 blockchain that enables individuals to run full nodes on their personal computers. Through the OverScape app, anyone can participate as a validator without requiring specialized knowledge. By reducing reliance on institutional validators, OverProtocol creates new financial opportunities and aims to establish a stable, global P2P financial network. Users can validate transactions, propose blocks, and earn native OVER tokens as rewards.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OVER Berapakah nilai OVER (OVER) hari ini? Harga langsung OVER dalam USD ialah 0.01285 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OVER ke USD? $ 0.01285 . Lihat Harga semasa OVER ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran OVER? Had pasaran untuk OVER ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OVER? Bekalan edaran OVER ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OVER? OVER mencapai harga ATH sebanyak 0.20718311830945738 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OVER? OVER melihat harga ATL sebanyak 0.012662539143911548 USD . Berapakah jumlah dagangan OVER? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OVERialah $ 326.05K USD . Adakah OVER akan naik lebih tinggi tahun ini? OVER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OVERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

OVER (OVER) Kemas Kini Industri Penting

