Harga Overlay Protocol langsung hari ini ialah 0.06132 USD.OVL modal pasaran ialah 669,205.5667180332456 USD. Jejaki masa nyata OVL kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!
Harga langsung Overlay Protocol (OVL) hari ini ialah $ 0.06132, dengan 1.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OVL kepada USD penukaran adalah $ 0.06132 setiap OVL.
Overlay Protocol kini berada pada kedudukan #2042 mengikut permodalan pasaran pada $ 669.21K, dengan bekalan edaran sebanyak 10.91M OVL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OVL didagangkan antara $ 0.06061 (rendah) dan $ 0.06301 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.7841389069548613, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.10678946055291266.
Dalam prestasi jangka pendek, OVL dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -14.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 58.71K.
Overlay Protocol (OVL) Maklumat Pasaran
No.2042
$ 669.21K
$ 58.71K
$ 6.13M
10.91M
100,000,000
88,871,915.39447941
10.91%
BSC
Had Pasaran semasa Overlay Protocol ialah $ 669.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.71K. Bekalan edaran OVL ialah 10.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 88871915.39447941. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.13M.
Overlay Protocol Sejarah Harga USD
Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.06061
24J Rendah
$ 0.06301
24J Tinggi
$ 0.06061
$ 0.06301
$ 0.7841389069548613
$ 0.10678946055291266
-0.30%
-1.22%
-14.12%
-14.12%
Overlay Protocol (OVL) Sejarah Harga USD
Jejaki perubahan harga untuk Overlay Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
Tempoh
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ -0.0007578
-1.22%
30 Hari
$ -0.06928
-53.05%
60 Hari
$ -0.04898
-44.41%
90 Hari
$ -0.10868
-63.93%
Perubahan Harga Overlay Protocol Hari Ini
Hari ini, OVL mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0007578 (-1.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Perubahan Harga 30 HariOverlay Protocol
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.06928 (-53.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Perubahan Harga 60 Hari Overlay Protocol
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OVL mengalami perubahan sebanyak $ -0.04898 (-44.41%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Perubahan Harga 90 Hari Overlay Protocol
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.10868 (-63.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Overlay Protocol (OVL)?
Cerapan dipacu AI yang menganalisis Overlay Protocol pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Apakah faktor yang mempengaruhi harga Overlay Protocol?
Several key factors influence Overlay Protocol (OVL) token prices:
Market Data Quality: Since Overlay focuses on data-driven synthetic markets, oracle reliability affects user confidence.
Risk Management: The protocol's ability to handle liquidations and maintain solvency influences trust and adoption.
Partnerships: Integration with other DeFi protocols and data providers can drive growth and token demand.
These factors interact dynamically, with protocol-specific metrics like total value locked, active users, and successful synthetic market creation playing crucial roles in OVL's price discovery mechanism.
Mengapa orang ingin tahu harga Overlay Protocol hari ini?
People want to know Overlay Protocol (OVL) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market analysis, and investment timing. Traders need current prices to execute buy/sell orders profitably. Investors track daily movements to assess performance and adjust holdings. Price data helps identify trends, support/resistance levels, and volatility patterns for technical analysis.
Ramalan Harga untuk Overlay Protocol
Overlay Protocol (OVL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OVL pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Overlay Protocol (OVL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Overlay Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Alat MEXC Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan. Ingin tahu berapa harga Overlay Protocol yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk OVL ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Overlay Protocol Ramalan Harga.
Perihal Overlay Protocol
Overlay Protocol (OVL) is a decentralized financial (DeFi) protocol that operates on the Ethereum blockchain. It allows users to speculate on the price movements of any public data feed without the need for an opposing party. This is achieved by using a unique mechanism that mints and burns its native OVL token in response to the price feed's movement. The protocol's primary use case is to enable a permissionless and limitless market where users can create and trade synthetic assets derived from any data source. OVL's design aims to provide a new form of speculation market that is not limited by liquidity, slippage, or the traditional constraints of binary options.
Bagaimana untuk membeli & Melabur Overlay Protocol dalam Malaysia
Bersedia untuk bermula dengan Overlay Protocol? Membeli OVL adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Overlay Protocol. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Overlay Protocol (OVL) perjalanan Membeli anda.
Langkah 1
Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC
Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebihan 10.91M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5
Lengkapkan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Overlay Protocol akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan Overlay Protocol
Memiliki Overlay Protocol membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda
Membeli Overlay Protocol (OVL) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.
Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.
Apakah itu Overlay Protocol (OVL)
Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.
Overlay Protocol Sumber
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Overlay Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Overlay Protocol
Berapakah nilai 1 Overlay Protocol pada tahun 2030?
Jika Overlay Protocol berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Overlay Protocol berpotensi dan jangkaan ROI.
Berapa harga Overlay Protocol hari ini?
Overlay Protocol Harga hari ini ialah $ 0.06132. Semak Bahagian Sejarah Harga kami untuk memahami sejarah untuk hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari.
Adakah Overlay Protocol masih pelaburan yang baik dalam Malaysia?
Overlay Protocol kekal sebagai mata wang kripto yang didagangkan secara aktif dengan penyertaan pasaran dan pembangunan ekosistem yang berterusan. Walau bagaimanapun, pelaburan kripto seperti melabur dalam OVL sememangnya tidak menentu dan harus sejajar dengan toleransi risiko peribadi anda. Sentiasa lakukan penyelidikan bebas (DYOR) dan pertimbangkan keadaan pasaran sebelum membuat keputusan kewangan dan pelaburan.
Berapakah jumlah dagangan harian Overlay Protocol dalam Malaysia?
Overlay Protocol nilai $ 58.71K telah didagangkan di MEXC dalam tempoh 24 jam yang lalu.
Berapakah harga semasa Overlay Protocol dalam Malaysia?
Harga OVL langsung dikemas kini dalam masa nyata berdasarkan aktiviti perdagangan global merentas bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasaran berubah secara berterusan disebabkan oleh perubahan dalam kecairan, jumlah dagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Overlay Protocol terkini dalam mata wang pilihan anda, lawati OVL Harga untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Apakah yang mempengaruhi Overlay Protocol harga dalam Malaysia?
Harga OVL dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasaran keseluruhan, volum dagangan, perkembangan teknologi dan trend penggunaan pengguna. Keadaan makroekonomi yang lebih luas seperti perubahan kadar faedah, kitaran kecairan, dan isyarat peraturan—turut memainkan peranan penting dalam pergerakan harga.
Untuk terus mendapat maklumat tentang peralihan pasaran masa nyata dan kemas kini projek, lawati Berita MEXC, untuk analisis terkini dan cerapan crypto.
Token manakah yang mempunyai volum dagangan tertinggi di MEXC?
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:46:27 (UTC+8)
Overlay Protocol (OVL) Kemas Kini Industri Penting
Masa (UTC+8)
Jenis
Maklumat
11-08 07:05:00
Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami.
Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.