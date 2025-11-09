Overlay Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Overlay Protocol (OVL) hari ini ialah $ 0.06132, dengan 1.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OVL kepada USD penukaran adalah $ 0.06132 setiap OVL.

Overlay Protocol kini berada pada kedudukan #2042 mengikut permodalan pasaran pada $ 669.21K, dengan bekalan edaran sebanyak 10.91M OVL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OVL didagangkan antara $ 0.06061 (rendah) dan $ 0.06301 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.7841389069548613, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.10678946055291266.

Dalam prestasi jangka pendek, OVL dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -14.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 58.71K.

Overlay Protocol (OVL) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2042 Modal Pasaran $ 669.21K$ 669.21K $ 669.21K Kelantangan (24J) $ 58.71K$ 58.71K $ 58.71K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M Bekalan Peredaran 10.91M 10.91M 10.91M Bekalan Maks 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Jumlah Bekalan 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 Kadar Peredaran 10.91% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Overlay Protocol ialah $ 669.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.71K. Bekalan edaran OVL ialah 10.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 88871915.39447941. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.13M.