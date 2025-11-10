Tokenomik Overlay Protocol (OVL)

Lihat cerapan utama tentang Overlay Protocol (OVL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:10:53 (UTC+8)
Overlay Protocol (OVL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Overlay Protocol (OVL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 666.59K
$ 666.59K$ 666.59K
Jumlah Bekalan:
$ 88.87M
$ 88.87M$ 88.87M
Bekalan Edaran:
$ 10.91M
$ 10.91M$ 10.91M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.11M
$ 6.11M$ 6.11M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.44
$ 0.44$ 0.44
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266
Harga Semasa:
$ 0.06108
$ 0.06108$ 0.06108

Overlay Protocol (OVL) Maklumat

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Laman Web Rasmi:
https://overlay.market/#/
Kertas putih:
https://redrct.overlay.market/whitepaper
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x1F34c87ded863Fe3A3Cd76FAc8adA9608137C8c3

Tokenomik Overlay Protocol (OVL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Overlay Protocol (OVL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OVL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OVL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OVL, terokai OVL harga langsung token!

