Harga langsung OpenVPP (OVPP) hari ini ialah $ 0.01842, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OVPP kepada USD penukaran adalah $ 0.01842 setiap OVPP.

OpenVPP kini berada pada kedudukan #1000 mengikut permodalan pasaran pada $ 14.80M, dengan bekalan edaran sebanyak 803.28M OVPP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OVPP didagangkan antara $ 0.01605 (rendah) dan $ 0.01914 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.28680257838566486, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000026830293467548.

Dalam prestasi jangka pendek, OVPP dipindahkan +2.79% dalam sejam terakhir dan -15.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 344.73K.

OpenVPP (OVPP) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1000 Modal Pasaran $ 14.80M Kelantangan (24J) $ 344.73K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.42M Bekalan Peredaran 803.28M Bekalan Maks 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 Kadar Peredaran 80.32% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa OpenVPP ialah $ 14.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 344.73K. Bekalan edaran OVPP ialah 803.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.42M.