Tokenomik OpenZK Network (OZK)

Tokenomik OpenZK Network (OZK)

Lihat cerapan utama tentang OpenZK Network (OZK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

OpenZK Network (OZK) Maklumat

OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK.

Laman Web Rasmi:
https://www.openzk.net
Kertas putih:
https://docs.openzk.net/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x737D461917CCF0fA28A52Da30672e2DdC214F0bF

OpenZK Network (OZK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk OpenZK Network (OZK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 14.25B
$ 14.25B$ 14.25B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.02M
$ 5.02M$ 5.02M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0059
$ 0.0059$ 0.0059
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000233196505601701
$ 0.000233196505601701$ 0.000233196505601701
Harga Semasa:
$ 0.0003348
$ 0.0003348$ 0.0003348

Tokenomik OpenZK Network (OZK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik OpenZK Network (OZK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OZK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OZK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OZK, terokai OZK harga langsung token!

Cara Membeli OZK

Berminat untuk menambah OpenZK Network (OZK) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli OZK, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

OpenZK Network (OZK) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga OZK membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

OZK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OZK? Halaman ramalan harga OZK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.