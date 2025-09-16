Lagi Mengenai OZONAI

Ozone metaverse Logo

Ozone metaverseHargae(OZONAI)

1 OZONAI ke USD Harga Langsung:

$0.00008503
$0.00008503$0.00008503
+0.41%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:21:15 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00007301
$ 0.00007301$ 0.00007301
24J Rendah
$ 0.00008772
$ 0.00008772$ 0.00008772
24J Tinggi

$ 0.00007301
$ 0.00007301$ 0.00007301

$ 0.00008772
$ 0.00008772$ 0.00008772

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513$ 0.03447626727041513

$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367$ 0.000030714406696367

+4.64%

+0.41%

+9.31%

+9.31%

Ozone metaverse (OZONAI) harga masa nyata ialah $ 0.00008497. Sepanjang 24 jam yang lalu, OZONAI didagangkan antara $ 0.00007301 rendah dan $ 0.00008772 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OZONAI sepanjang masa ialah $ 0.03447626727041513, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000030714406696367.

Dari segi prestasi jangka pendek, OZONAI telah berubah sebanyak +4.64% sejak sejam yang lalu, +0.41% dalam 24 jam dan +9.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ozone metaverse (OZONAI) Maklumat Pasaran

No.7028

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.08K
$ 56.08K$ 56.08K

$ 169.94K
$ 169.94K$ 169.94K

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66 801,810,225.66

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Ozone metaverse ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.08K. Bekalan edaran OZONAI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 801810225.66. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 169.94K.

Ozone metaverse (OZONAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ozone metaverse hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000003472+0.41%
30 Hari$ -0.00003889-31.40%
60 Hari$ -0.00013818-61.93%
90 Hari$ -0.00012033-58.62%
Perubahan Harga Ozone metaverse Hari Ini

Hari ini, OZONAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000003472 (+0.41%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOzone metaverse

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00003889 (-31.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ozone metaverse

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, OZONAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00013818 (-61.93%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ozone metaverse

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00012033 (-58.62%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ozone metaverse (OZONAI)?

Semak Ozone metaversehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ozone metaverse pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak OZONAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ozone metaverse di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ozone metaverse anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ozone metaverse Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ozone metaverse (OZONAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ozone metaverse (OZONAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ozone metaverse.

Semak Ozone metaverse ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ozone metaverse (OZONAI)

Memahami tokenomik Ozone metaverse (OZONAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OZONAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ozone metaverse (OZONAI)

Mencari cara membeli Ozone metaverse? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ozone metaverse di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OZONAI kepada Mata Wang Tempatan

Ozone metaverse Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ozone metaverse, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ozone metaverse Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ozone metaverse

Berapakah nilai Ozone metaverse (OZONAI) hari ini?
Harga langsung OZONAI dalam USD ialah 0.00008497 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OZONAI ke USD?
Harga semasa OZONAI ke USD ialah $ 0.00008497. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ozone metaverse?
Had pasaran untuk OZONAI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OZONAI?
Bekalan edaran OZONAI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OZONAI?
OZONAI mencapai harga ATH sebanyak 0.03447626727041513 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OZONAI?
OZONAI melihat harga ATL sebanyak 0.000030714406696367 USD.
Berapakah jumlah dagangan OZONAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OZONAIialah $ 56.08K USD.
Adakah OZONAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
OZONAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OZONAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:21:15 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

