PoP Planet Harga Hari Ini

Harga langsung PoP Planet (P) hari ini ialah $ 0.03326, dengan 0.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa P kepada USD penukaran adalah $ 0.03326 setiap P.

PoP Planet kini berada pada kedudukan #1422 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.66M, dengan bekalan edaran sebanyak 140.00M P. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, P didagangkan antara $ 0.03297 (rendah) dan $ 0.03474 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.15013296267605908, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.029023761565933663.

Dalam prestasi jangka pendek, P dipindahkan -0.57% dalam sejam terakhir dan -47.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.11M.

PoP Planet (P) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1422 Modal Pasaran $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M Kelantangan (24J) $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.26M$ 33.26M $ 33.26M Bekalan Peredaran 140.00M 140.00M 140.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 14.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa PoP Planet ialah $ 4.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.11M. Bekalan edaran P ialah 140.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.26M.