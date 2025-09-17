Lagi Mengenai PAAL

Paal AI (PAAL) Maklumat Harga (USD)

Paal AI (PAAL) harga masa nyata ialah $ 0.07855. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAAL didagangkan antara $ 0.07615 rendah dan $ 0.08093 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAAL sepanjang masa ialah $ 0.8629845256356732, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000045882830722914.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAAL telah berubah sebanyak +1.25% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan +3.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

$ 77.83M
$ 77.83M$ 77.83M

$ 225.72K
$ 225.72K$ 225.72K

$ 78.55M
$ 78.55M$ 78.55M

990.83M
990.83M 990.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

99.08%

ETH

Had Pasaran semasa Paal AI ialah $ 77.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 225.72K. Bekalan edaran PAAL ialah 990.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 78.55M.

Jejaki perubahan harga untuk Paal AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001176+0.15%
30 Hari$ -0.03179-28.82%
60 Hari$ -0.01994-20.25%
90 Hari$ -0.02805-26.32%
Perubahan Harga Paal AI Hari Ini

Hari ini, PAAL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001176 (+0.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPaal AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.03179 (-28.82%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Paal AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PAAL mengalami perubahan sebanyak $ -0.01994 (-20.25%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Paal AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02805 (-26.32%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Paal AI (PAAL)?

Semak Paal AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Paal AI (PAAL)

Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.

Paal AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Paal AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PAAL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Paal AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Paal AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Paal AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Paal AI (PAAL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Paal AI (PAAL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Paal AI.

Semak Paal AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Paal AI (PAAL)

Memahami tokenomik Paal AI (PAAL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PAAL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Paal AI (PAAL)

Mencari cara membeli Paal AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Paal AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PAAL kepada Mata Wang Tempatan

1 Paal AI(PAAL) ke VND
2,067.04325
1 Paal AI(PAAL) ke AUD
A$0.1170395
1 Paal AI(PAAL) ke GBP
0.0573415
1 Paal AI(PAAL) ke EUR
0.065982
1 Paal AI(PAAL) ke USD
$0.07855
1 Paal AI(PAAL) ke MYR
RM0.32991
1 Paal AI(PAAL) ke TRY
3.2417585
1 Paal AI(PAAL) ke JPY
¥11.4683
1 Paal AI(PAAL) ke ARS
ARS$114.838529
1 Paal AI(PAAL) ke RUB
6.53536
1 Paal AI(PAAL) ke INR
6.9116145
1 Paal AI(PAAL) ke IDR
Rp1,287.704712
1 Paal AI(PAAL) ke KRW
108.4940455
1 Paal AI(PAAL) ke PHP
4.4687095
1 Paal AI(PAAL) ke EGP
￡E.3.776684
1 Paal AI(PAAL) ke BRL
R$0.416315
1 Paal AI(PAAL) ke CAD
C$0.1076135
1 Paal AI(PAAL) ke BDT
9.56739
1 Paal AI(PAAL) ke NGN
117.413398
1 Paal AI(PAAL) ke COP
$305.6419775
1 Paal AI(PAAL) ke ZAR
R.1.3628425
1 Paal AI(PAAL) ke UAH
3.2339035
1 Paal AI(PAAL) ke VES
Bs12.568
1 Paal AI(PAAL) ke CLP
$74.54395
1 Paal AI(PAAL) ke PKR
Rs22.295632
1 Paal AI(PAAL) ke KZT
42.504976
1 Paal AI(PAAL) ke THB
฿2.4908205
1 Paal AI(PAAL) ke TWD
NT$2.3651405
1 Paal AI(PAAL) ke AED
د.إ0.2882785
1 Paal AI(PAAL) ke CHF
Fr0.061269
1 Paal AI(PAAL) ke HKD
HK$0.611119
1 Paal AI(PAAL) ke AMD
֏30.03752
1 Paal AI(PAAL) ke MAD
.د.م0.7045935
1 Paal AI(PAAL) ke MXN
$1.4382505
1 Paal AI(PAAL) ke SAR
ريال0.2945625
1 Paal AI(PAAL) ke PLN
0.281209
1 Paal AI(PAAL) ke RON
лв0.3354085
1 Paal AI(PAAL) ke SEK
kr0.725802
1 Paal AI(PAAL) ke BGN
лв0.1296075
1 Paal AI(PAAL) ke HUF
Ft25.8295965
1 Paal AI(PAAL) ke CZK
1.611846
1 Paal AI(PAAL) ke KWD
د.ك0.02395775
1 Paal AI(PAAL) ke ILS
0.2615715
1 Paal AI(PAAL) ke AOA
Kz71.6038235
1 Paal AI(PAAL) ke BHD
.د.ب0.0295348
1 Paal AI(PAAL) ke BMD
$0.07855
1 Paal AI(PAAL) ke DKK
kr0.494865
1 Paal AI(PAAL) ke HNL
L2.0603665
1 Paal AI(PAAL) ke MUR
3.5543875
1 Paal AI(PAAL) ke NAD
$1.3644135
1 Paal AI(PAAL) ke NOK
kr0.7674335
1 Paal AI(PAAL) ke NZD
$0.1311785
1 Paal AI(PAAL) ke PAB
B/.0.07855
1 Paal AI(PAAL) ke PGK
K0.328339
1 Paal AI(PAAL) ke QAR
ر.ق0.285922
1 Paal AI(PAAL) ke RSD
дин.7.768595

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Paal AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Paal AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Paal AI

Berapakah nilai Paal AI (PAAL) hari ini?
Harga langsung PAAL dalam USD ialah 0.07855 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PAAL ke USD?
Harga semasa PAAL ke USD ialah $ 0.07855. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Paal AI?
Had pasaran untuk PAAL ialah $ 77.83M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PAAL?
Bekalan edaran PAAL ialah 990.83M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PAAL?
PAAL mencapai harga ATH sebanyak 0.8629845256356732 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PAAL?
PAAL melihat harga ATL sebanyak 0.000045882830722914 USD.
Berapakah jumlah dagangan PAAL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PAALialah $ 225.72K USD.
Adakah PAAL akan naik lebih tinggi tahun ini?
PAAL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PAALramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Paal AI (PAAL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

