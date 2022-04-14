Tokenomik Paal AI (PAAL)
Paal AI (PAAL) Maklumat
Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.
Paal AI (PAAL) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Paal AI (PAAL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Struktur Token Mendalam bagi Paal AI (PAAL)
Terokai lebih mendalam tentang cara token PAAL dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.
Overview
PAAL AI ($PAAL) is an Ethereum-based utility token designed to power the PAAL AI ecosystem, which offers AI-driven products and services such as customizable virtual assistants, content creation, crypto trading automation, and more. The tokenomics are structured to incentivize participation, reward holders, and ensure the long-term sustainability of the platform.
Issuance Mechanism
- Blockchain Platform: Ethereum
- Total Supply: 1,000,000,000 $PAAL (1 Billion)
- Smart Contract: Renounced for transparency and security, meaning no single party can alter the contract after deployment.
Allocation Mechanism
While a detailed allocation table (e.g., % to team, investors, ecosystem, etc.) was not found in the available sources, the following high-level distribution is confirmed:
- Distributed among: Users, development team, and reserved for future use.
- No transaction taxes on buys and sells (as of the latest update), but a 4% tax structure was previously mentioned in some sources, allocated as follows:
- 1% to stakers (ETH payout)
- 1% to marketing
- 1% to buyback and burn
- 1% to development
Usage and Incentive Mechanism
$PAAL is designed with multiple utilities and incentives:
|Mechanism
|Description
|Staking
|Stake $PAAL to earn competitive rewards, including ETH revenue sharing and additional $PAAL.
|Revenue Sharing
|50% of certain ecosystem revenues are distributed to stakers.
|Buybacks
|Tokens repurchased by the platform are redirected into staking pools to boost rewards.
|Exclusive AI Services
|$PAAL unlocks premium access to advanced AI tools and services.
|Trading Volume Rewards
|1% of all trading volume is distributed as rewards to stakers.
|Referral & Compounding
|Referral system and auto-compound features enhance community growth and rewards.
Locking Mechanism
- Staking Pools: Multiple pools with different lockup durations (e.g., 14, 28, 56 days).
- Lockup Impact: Longer lockups typically offer higher APRs and a greater share of ETH rewards.
- Unstaking: Users can unstake at any time, but doing so before the end of the lockup period forfeits accumulated ETH rewards.
Unlocking Time
- Staking Pools: Each pool has a defined lockup period (e.g., 14, 28, 56 days). After this period, tokens and rewards become available for withdrawal.
- Reward Claiming: ETH and $PAAL rewards can be claimed through the platform’s dashboard. Users can choose to compound, relock, or withdraw their rewards.
Token Utility
- Payment: Used for lifetime access to the PAAL platform and premium features.
- Ecosystem Access: Required for participation in various AI-powered services and products.
- Governance: While not explicitly stated, tokens may be used for future governance as the ecosystem evolves.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|1B tokens, Ethereum, smart contract renounced
|Allocation
|Users, team, future reserves; 4% tax (if active) split among stakers, marketing, etc.
|Usage/Incentives
|Staking, revenue sharing, buybacks, exclusive services, trading rewards, referrals
|Locking
|Staking pools with 14/28/56-day lockups; longer lockups = higher rewards
|Unlocking
|After lockup period, tokens and rewards are claimable
Additional Notes
- Transparency: The platform emphasizes transparency, with smart contract renouncement and public revenue sharing.
- Ecosystem Growth: Revenue from AI services, trading fees, and partnerships is used to fund rewards and buybacks, aligning incentives for long-term holders.
- Platform Access: $PAAL is required for premium AI services, making it integral to the ecosystem’s utility.
For the most up-to-date and detailed breakdown, including any changes to allocation or vesting, refer to the official PAAL AI documentation and staking platform.
Tokenomik Paal AI (PAAL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Paal AI (PAAL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PAAL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PAAL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PAAL, terokai PAAL harga langsung token!
Cara Membeli PAAL
Berminat untuk menambah Paal AI (PAAL) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli PAAL, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
Paal AI (PAAL) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga PAAL membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
PAAL Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PAAL? Halaman ramalan harga PAAL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Beli Paal AI (PAAL)
Jumlah
1 PAAL = 0.07727 USD