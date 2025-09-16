Lagi Mengenai PAI

ParallelAI (PAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:00:27 (UTC+8)

ParallelAI (PAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.12848
$ 0.12848$ 0.12848
24J Rendah
$ 0.14594
$ 0.14594$ 0.14594
24J Tinggi

$ 0.12848
$ 0.12848$ 0.12848

$ 0.14594
$ 0.14594$ 0.14594

$ 1.1954266875521964
$ 1.1954266875521964$ 1.1954266875521964

$ 0.03555146048500496
$ 0.03555146048500496$ 0.03555146048500496

0.00%

-8.79%

+2.73%

+2.73%

ParallelAI (PAI) harga masa nyata ialah $ 0.1314. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAI didagangkan antara $ 0.12848 rendah dan $ 0.14594 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAI sepanjang masa ialah $ 1.1954266875521964, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03555146048500496.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAI telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -8.79% dalam 24 jam dan +2.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ParallelAI (PAI) Maklumat Pasaran

No.3890

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.40K
$ 99.40K$ 99.40K

$ 13.14M
$ 13.14M$ 13.14M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa ParallelAI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 99.40K. Bekalan edaran PAI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.14M.

ParallelAI (PAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ParallelAI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0126857-8.79%
30 Hari$ -0.11877-47.48%
60 Hari$ +0.00302+2.35%
90 Hari$ +0.08348+174.20%
Perubahan Harga ParallelAI Hari Ini

Hari ini, PAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0126857 (-8.79%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariParallelAI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.11877 (-47.48%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ParallelAI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PAI mengalami perubahan sebanyak $ +0.00302 (+2.35%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ParallelAI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.08348 (+174.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ParallelAI (PAI)?

Semak ParallelAI halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ParallelAI (PAI)

ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores.

ParallelAI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ParallelAI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ParallelAI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ParallelAI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ParallelAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ParallelAI (PAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ParallelAI (PAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ParallelAI.

Semak ParallelAI ramalan harga sekarang!

Tokenomik ParallelAI (PAI)

Memahami tokenomik ParallelAI (PAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ParallelAI (PAI)

Mencari cara membeli ParallelAI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ParallelAI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PAI kepada Mata Wang Tempatan

ParallelAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ParallelAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ParallelAI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ParallelAI

Berapakah nilai ParallelAI (PAI) hari ini?
Harga langsung PAI dalam USD ialah 0.1314 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PAI ke USD?
Harga semasa PAI ke USD ialah $ 0.1314. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ParallelAI?
Had pasaran untuk PAI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PAI?
Bekalan edaran PAI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PAI?
PAI mencapai harga ATH sebanyak 1.1954266875521964 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PAI?
PAI melihat harga ATL sebanyak 0.03555146048500496 USD.
Berapakah jumlah dagangan PAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PAIialah $ 99.40K USD.
Adakah PAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
PAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:00:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

