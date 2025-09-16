Lagi Mengenai PAID

PAID Network (PAID) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:00:34 (UTC+8)

PAID Network (PAID) Maklumat Harga (USD)

PAID Network (PAID) harga masa nyata ialah $ 0.0198. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAID didagangkan antara $ 0.0194 rendah dan $ 0.0204 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAID sepanjang masa ialah $ 6.38388509, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAID telah berubah sebanyak -0.51% sejak sejam yang lalu, -1.49% dalam 24 jam dan -1.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PAID Network (PAID) Maklumat Pasaran

No.1171

$ 10.19M
$ 10.19M$ 10.19M

$ 57.57K
$ 57.57K$ 57.57K

$ 11.78M
$ 11.78M$ 11.78M

514.70M
514.70M 514.70M

594,717,456
594,717,456 594,717,456

589,686,914.6
589,686,914.6 589,686,914.6

86.54%

BASE

Had Pasaran semasa PAID Network ialah $ 10.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.57K. Bekalan edaran PAID ialah 514.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 589686914.6. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.78M.

PAID Network (PAID) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PAID Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000299-1.49%
30 Hari$ -0.0089-31.02%
60 Hari$ -0.0002-1.00%
90 Hari$ +0.0005+2.59%
Perubahan Harga PAID Network Hari Ini

Hari ini, PAID mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000299 (-1.49%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPAID Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0089 (-31.02%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PAID Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PAID mengalami perubahan sebanyak $ -0.0002 (-1.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PAID Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0005 (+2.59%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PAID Network (PAID)?

Semak PAID Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PAID Network (PAID)

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

PAID Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PAID Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PAID ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PAID Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PAID Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PAID Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PAID Network (PAID) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PAID Network (PAID) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PAID Network.

Semak PAID Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik PAID Network (PAID)

Memahami tokenomik PAID Network (PAID) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PAID dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PAID Network (PAID)

Mencari cara membeli PAID Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PAID Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PAID kepada Mata Wang Tempatan

PAID Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PAID Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web PAID Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PAID Network

Berapakah nilai PAID Network (PAID) hari ini?
Harga langsung PAID dalam USD ialah 0.0198 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PAID ke USD?
Harga semasa PAID ke USD ialah $ 0.0198. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PAID Network?
Had pasaran untuk PAID ialah $ 10.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PAID?
Bekalan edaran PAID ialah 514.70M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PAID?
PAID mencapai harga ATH sebanyak 6.38388509 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PAID?
PAID melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan PAID?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PAIDialah $ 57.57K USD.
Adakah PAID akan naik lebih tinggi tahun ini?
PAID mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PAIDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:00:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

