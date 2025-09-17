Lagi Mengenai PAIN

PAIN Harga (PAIN)

1 PAIN ke USD Harga Langsung:

$1.5529
+0.31%1D
USD
PAIN (PAIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:11:11 (UTC+8)

PAIN (PAIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.5008
24J Rendah
$ 1.6206
24J Tinggi

$ 1.5008
$ 1.6206
$ 25.482911408254285
$ 0.9167763849321611
+3.12%

+0.31%

+11.18%

+11.18%

PAIN (PAIN) harga masa nyata ialah $ 1.5529. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAIN didagangkan antara $ 1.5008 rendah dan $ 1.6206 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAIN sepanjang masa ialah $ 25.482911408254285, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.9167763849321611.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAIN telah berubah sebanyak +3.12% sejak sejam yang lalu, +0.31% dalam 24 jam dan +11.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PAIN (PAIN) Maklumat Pasaran

No.1285

$ 7.76M
$ 56.81K
$ 15.53M
5.00M
10,000,000
9,999,929.25658
49.99%

SOL

Had Pasaran semasa PAIN ialah $ 7.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.81K. Bekalan edaran PAIN ialah 5.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999929.25658. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.53M.

PAIN (PAIN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PAIN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.004799+0.31%
30 Hari$ +0.2699+21.03%
60 Hari$ +0.3064+24.58%
90 Hari$ +0.4989+47.33%
Perubahan Harga PAIN Hari Ini

Hari ini, PAIN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.004799 (+0.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPAIN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.2699 (+21.03%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PAIN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PAIN mengalami perubahan sebanyak $ +0.3064 (+24.58%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PAIN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.4989 (+47.33%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PAIN (PAIN)?

Semak PAINhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PAIN (PAIN)

Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN.

PAIN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PAIN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PAIN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PAIN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PAIN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PAIN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PAIN (PAIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PAIN (PAIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PAIN.

Semak PAIN ramalan harga sekarang!

Tokenomik PAIN (PAIN)

Memahami tokenomik PAIN (PAIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PAIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PAIN (PAIN)

Mencari cara membeli PAIN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PAIN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PAIN kepada Mata Wang Tempatan

1 PAIN(PAIN) ke VND
40,864.5635
1 PAIN(PAIN) ke AUD
A$2.313821
1 PAIN(PAIN) ke GBP
1.133617
1 PAIN(PAIN) ke EUR
1.304436
1 PAIN(PAIN) ke USD
$1.5529
1 PAIN(PAIN) ke MYR
RM6.52218
1 PAIN(PAIN) ke TRY
64.088183
1 PAIN(PAIN) ke JPY
¥226.7234
1 PAIN(PAIN) ke ARS
ARS$2,270.308742
1 PAIN(PAIN) ke RUB
129.20128
1 PAIN(PAIN) ke INR
136.639671
1 PAIN(PAIN) ke IDR
Rp25,457.372976
1 PAIN(PAIN) ke KRW
2,144.881009
1 PAIN(PAIN) ke PHP
88.344481
1 PAIN(PAIN) ke EGP
￡E.74.663432
1 PAIN(PAIN) ke BRL
R$8.23037
1 PAIN(PAIN) ke CAD
C$2.127473
1 PAIN(PAIN) ke BDT
189.14322
1 PAIN(PAIN) ke NGN
2,321.212804
1 PAIN(PAIN) ke COP
$6,042.411545
1 PAIN(PAIN) ke ZAR
R.26.942815
1 PAIN(PAIN) ke UAH
63.932893
1 PAIN(PAIN) ke VES
Bs248.464
1 PAIN(PAIN) ke CLP
$1,473.7021
1 PAIN(PAIN) ke PKR
Rs440.775136
1 PAIN(PAIN) ke KZT
840.305248
1 PAIN(PAIN) ke THB
฿49.242459
1 PAIN(PAIN) ke TWD
NT$46.757819
1 PAIN(PAIN) ke AED
د.إ5.699143
1 PAIN(PAIN) ke CHF
Fr1.211262
1 PAIN(PAIN) ke HKD
HK$12.081562
1 PAIN(PAIN) ke AMD
֏593.82896
1 PAIN(PAIN) ke MAD
.د.م13.929513
1 PAIN(PAIN) ke MXN
$28.433599
1 PAIN(PAIN) ke SAR
ريال5.823375
1 PAIN(PAIN) ke PLN
5.559382
1 PAIN(PAIN) ke RON
лв6.630883
1 PAIN(PAIN) ke SEK
kr14.348796
1 PAIN(PAIN) ke BGN
лв2.562285
1 PAIN(PAIN) ke HUF
Ft510.640107
1 PAIN(PAIN) ke CZK
31.865508
1 PAIN(PAIN) ke KWD
د.ك0.4736345
1 PAIN(PAIN) ke ILS
5.171157
1 PAIN(PAIN) ke AOA
Kz1,415.577053
1 PAIN(PAIN) ke BHD
.د.ب0.5838904
1 PAIN(PAIN) ke BMD
$1.5529
1 PAIN(PAIN) ke DKK
kr9.78327
1 PAIN(PAIN) ke HNL
L40.732567
1 PAIN(PAIN) ke MUR
70.268725
1 PAIN(PAIN) ke NAD
$26.973873
1 PAIN(PAIN) ke NOK
kr15.171833
1 PAIN(PAIN) ke NZD
$2.593343
1 PAIN(PAIN) ke PAB
B/.1.5529
1 PAIN(PAIN) ke PGK
K6.491122
1 PAIN(PAIN) ke QAR
ر.ق5.652556
1 PAIN(PAIN) ke RSD
дин.153.58181

PAIN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PAIN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web PAIN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PAIN

Berapakah nilai PAIN (PAIN) hari ini?
Harga langsung PAIN dalam USD ialah 1.5529 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PAIN ke USD?
Harga semasa PAIN ke USD ialah $ 1.5529. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PAIN?
Had pasaran untuk PAIN ialah $ 7.76M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PAIN?
Bekalan edaran PAIN ialah 5.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PAIN?
PAIN mencapai harga ATH sebanyak 25.482911408254285 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PAIN?
PAIN melihat harga ATL sebanyak 0.9167763849321611 USD.
Berapakah jumlah dagangan PAIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PAINialah $ 56.81K USD.
Adakah PAIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
PAIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PAINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:11:11 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

