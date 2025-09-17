Lagi Mengenai PALM

Palm Economy Logo

Palm EconomyHargae(PALM)

1 PALM ke USD Harga Langsung:

$0.000897
$0.000897
0.00%1D
USD
Palm Economy (PALM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:47:37 (UTC+8)

Palm Economy (PALM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00079
$ 0.00079
24J Rendah
$ 0.000898
$ 0.000898
24J Tinggi

$ 0.00079
$ 0.00079

$ 0.000898
$ 0.000898

$ 0.001691097454007852
$ 0.001691097454007852

$ 0.000590954361003473
$ 0.000590954361003473

0.00%

0.00%

-0.89%

-0.89%

Palm Economy (PALM) harga masa nyata ialah $ 0.000897. Sepanjang 24 jam yang lalu, PALM didagangkan antara $ 0.00079 rendah dan $ 0.000898 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PALM sepanjang masa ialah $ 0.001691097454007852, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000590954361003473.

Dari segi prestasi jangka pendek, PALM telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -0.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Palm Economy (PALM) Maklumat Pasaran

No.4658

$ 0.00
$ 0.00

$ 28.76K
$ 28.76K

$ 44.85M
$ 44.85M

0.00
0.00

50,000,000,000
50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000

0.00%

ADA

Had Pasaran semasa Palm Economy ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 28.76K. Bekalan edaran PALM ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.85M.

Palm Economy (PALM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Palm Economy hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.000293-24.63%
60 Hari$ -0.000416-31.69%
90 Hari$ -0.000902-50.14%
Perubahan Harga Palm Economy Hari Ini

Hari ini, PALM mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPalm Economy

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000293 (-24.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Palm Economy

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PALM mengalami perubahan sebanyak $ -0.000416 (-31.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Palm Economy

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000902 (-50.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Palm Economy (PALM)?

Semak Palm Economyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Palm Economy (PALM)

PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization.

Palm Economy tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Palm Economy pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PALM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Palm Economy di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Palm Economy anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Palm Economy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Palm Economy (PALM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Palm Economy (PALM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Palm Economy.

Semak Palm Economy ramalan harga sekarang!

Tokenomik Palm Economy (PALM)

Memahami tokenomik Palm Economy (PALM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PALM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Palm Economy (PALM)

Mencari cara membeli Palm Economy? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Palm Economy di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PALM kepada Mata Wang Tempatan

Palm Economy Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Palm Economy, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Palm Economy Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Palm Economy

Berapakah nilai Palm Economy (PALM) hari ini?
Harga langsung PALM dalam USD ialah 0.000897 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PALM ke USD?
Harga semasa PALM ke USD ialah $ 0.000897. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Palm Economy?
Had pasaran untuk PALM ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PALM?
Bekalan edaran PALM ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PALM?
PALM mencapai harga ATH sebanyak 0.001691097454007852 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PALM?
PALM melihat harga ATL sebanyak 0.000590954361003473 USD.
Berapakah jumlah dagangan PALM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PALMialah $ 28.76K USD.
Adakah PALM akan naik lebih tinggi tahun ini?
PALM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PALMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:47:37 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

