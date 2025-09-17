Lagi Mengenai PALMAI

$0.2628
+0.15%1D
PaLM AI (PALMAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:11:22 (UTC+8)

PaLM AI (PALMAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2425
24J Rendah
$ 0.2666
24J Tinggi

$ 0.2425
$ 0.2666
$ 2.018678526703317
$ 0.00023726066723638
+1.78%

+0.15%

-5.57%

-5.57%

PaLM AI (PALMAI) harga masa nyata ialah $ 0.2628. Sepanjang 24 jam yang lalu, PALMAI didagangkan antara $ 0.2425 rendah dan $ 0.2666 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PALMAI sepanjang masa ialah $ 2.018678526703317, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00023726066723638.

Dari segi prestasi jangka pendek, PALMAI telah berubah sebanyak +1.78% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan -5.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PaLM AI (PALMAI) Maklumat Pasaran

No.913

$ 20.27M
$ 24.60K
$ 20.27M
77.13M
77,129,726.29891282
ETH

Had Pasaran semasa PaLM AI ialah $ 20.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 24.60K. Bekalan edaran PALMAI ialah 77.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 77129726.29891282. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.27M.

PaLM AI (PALMAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PaLM AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000394+0.15%
30 Hari$ -0.1998-43.20%
60 Hari$ -0.1272-32.62%
90 Hari$ +0.0309+13.32%
Perubahan Harga PaLM AI Hari Ini

Hari ini, PALMAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000394 (+0.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPaLM AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1998 (-43.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PaLM AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PALMAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.1272 (-32.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PaLM AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0309 (+13.32%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PaLM AI (PALMAI)?

Semak PaLM AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PaLM AI (PALMAI)

PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders.

PaLM AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PaLM AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PALMAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PaLM AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PaLM AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PaLM AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PaLM AI (PALMAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PaLM AI (PALMAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PaLM AI.

Semak PaLM AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik PaLM AI (PALMAI)

Memahami tokenomik PaLM AI (PALMAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PALMAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PaLM AI (PALMAI)

Mencari cara membeli PaLM AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PaLM AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PALMAI kepada Mata Wang Tempatan

1 PaLM AI(PALMAI) ke VND
6,915.582
1 PaLM AI(PALMAI) ke AUD
A$0.391572
1 PaLM AI(PALMAI) ke GBP
0.191844
1 PaLM AI(PALMAI) ke EUR
0.220752
1 PaLM AI(PALMAI) ke USD
$0.2628
1 PaLM AI(PALMAI) ke MYR
RM1.10376
1 PaLM AI(PALMAI) ke TRY
10.845756
1 PaLM AI(PALMAI) ke JPY
¥38.3688
1 PaLM AI(PALMAI) ke ARS
ARS$384.208344
1 PaLM AI(PALMAI) ke RUB
21.86496
1 PaLM AI(PALMAI) ke INR
23.123772
1 PaLM AI(PALMAI) ke IDR
Rp4,308.196032
1 PaLM AI(PALMAI) ke KRW
362.981988
1 PaLM AI(PALMAI) ke PHP
14.950692
1 PaLM AI(PALMAI) ke EGP
￡E.12.635424
1 PaLM AI(PALMAI) ke BRL
R$1.39284
1 PaLM AI(PALMAI) ke CAD
C$0.360036
1 PaLM AI(PALMAI) ke BDT
32.00904
1 PaLM AI(PALMAI) ke NGN
392.822928
1 PaLM AI(PALMAI) ke COP
$1,022.56794
1 PaLM AI(PALMAI) ke ZAR
R.4.55958
1 PaLM AI(PALMAI) ke UAH
10.819476
1 PaLM AI(PALMAI) ke VES
Bs42.048
1 PaLM AI(PALMAI) ke CLP
$249.3972
1 PaLM AI(PALMAI) ke PKR
Rs74.593152
1 PaLM AI(PALMAI) ke KZT
142.206336
1 PaLM AI(PALMAI) ke THB
฿8.333388
1 PaLM AI(PALMAI) ke TWD
NT$7.912908
1 PaLM AI(PALMAI) ke AED
د.إ0.964476
1 PaLM AI(PALMAI) ke CHF
Fr0.204984
1 PaLM AI(PALMAI) ke HKD
HK$2.044584
1 PaLM AI(PALMAI) ke AMD
֏100.49472
1 PaLM AI(PALMAI) ke MAD
.د.م2.357316
1 PaLM AI(PALMAI) ke MXN
$4.811868
1 PaLM AI(PALMAI) ke SAR
ريال0.9855
1 PaLM AI(PALMAI) ke PLN
0.940824
1 PaLM AI(PALMAI) ke RON
лв1.122156
1 PaLM AI(PALMAI) ke SEK
kr2.428272
1 PaLM AI(PALMAI) ke BGN
лв0.43362
1 PaLM AI(PALMAI) ke HUF
Ft86.416524
1 PaLM AI(PALMAI) ke CZK
5.392656
1 PaLM AI(PALMAI) ke KWD
د.ك0.080154
1 PaLM AI(PALMAI) ke ILS
0.875124
1 PaLM AI(PALMAI) ke AOA
Kz239.560596
1 PaLM AI(PALMAI) ke BHD
.د.ب0.0988128
1 PaLM AI(PALMAI) ke BMD
$0.2628
1 PaLM AI(PALMAI) ke DKK
kr1.65564
1 PaLM AI(PALMAI) ke HNL
L6.893244
1 PaLM AI(PALMAI) ke MUR
11.8917
1 PaLM AI(PALMAI) ke NAD
$4.564836
1 PaLM AI(PALMAI) ke NOK
kr2.567556
1 PaLM AI(PALMAI) ke NZD
$0.438876
1 PaLM AI(PALMAI) ke PAB
B/.0.2628
1 PaLM AI(PALMAI) ke PGK
K1.098504
1 PaLM AI(PALMAI) ke QAR
ر.ق0.956592
1 PaLM AI(PALMAI) ke RSD
дин.25.99092

PaLM AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PaLM AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PaLM AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PaLM AI

Berapakah nilai PaLM AI (PALMAI) hari ini?
Harga langsung PALMAI dalam USD ialah 0.2628 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PALMAI ke USD?
Harga semasa PALMAI ke USD ialah $ 0.2628. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PaLM AI?
Had pasaran untuk PALMAI ialah $ 20.27M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PALMAI?
Bekalan edaran PALMAI ialah 77.13M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PALMAI?
PALMAI mencapai harga ATH sebanyak 2.018678526703317 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PALMAI?
PALMAI melihat harga ATL sebanyak 0.00023726066723638 USD.
Berapakah jumlah dagangan PALMAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PALMAIialah $ 24.60K USD.
Adakah PALMAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
PALMAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PALMAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:11:22 (UTC+8)

PaLM AI (PALMAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 PALMAI = 0.2628 USD

PALMAIUSDT
$0.2628
+0.15%

