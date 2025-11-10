Palu Harga Hari Ini

Harga langsung Palu (PALU) hari ini ialah $ 0.013183, dengan 0.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PALU kepada USD penukaran adalah $ 0.013183 setiap PALU.

Palu kini berada pada kedudukan #1015 mengikut permodalan pasaran pada $ 13.18M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B PALU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PALU didagangkan antara $ 0.01194 (rendah) dan $ 0.019412 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.12035079103629745, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000104834149204448.

Dalam prestasi jangka pendek, PALU dipindahkan -3.12% dalam sejam terakhir dan -39.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 203.63K.

Palu (PALU) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1015 Modal Pasaran $ 13.18M$ 13.18M $ 13.18M Kelantangan (24J) $ 203.63K$ 203.63K $ 203.63K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.18M$ 13.18M $ 13.18M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 100.00% Rantaian Blok Awam BSC

