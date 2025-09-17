Apakah itu Panda Swap (PANDA)

$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Panda Swap Berapakah nilai Panda Swap (PANDA) hari ini? Harga langsung PANDA dalam USD ialah 0.002143 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PANDA ke USD? $ 0.002143 . Lihat Harga semasa PANDA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Panda Swap? Had pasaran untuk PANDA ialah $ 1.90M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PANDA? Bekalan edaran PANDA ialah 888.89M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PANDA? PANDA mencapai harga ATH sebanyak 22.779949937305567 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PANDA? PANDA melihat harga ATL sebanyak 0.000000305912512812 USD . Berapakah jumlah dagangan PANDA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PANDAialah $ 50.04K USD . Adakah PANDA akan naik lebih tinggi tahun ini? PANDA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PANDAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

