Tokenomik Panda Swap (PANDA)

Tokenomik Panda Swap (PANDA)

Lihat cerapan utama tentang Panda Swap (PANDA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Panda Swap (PANDA) Maklumat

$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.

Laman Web Rasmi:
https://pandaswapsol.io/
Kertas putih:
https://panda-swap.gitbook.io/panda-swap-white-paper
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/PANDA8AgjdgQqRRYedrXGKTb2WygNsAhxNDpD7YrBgv

Panda Swap (PANDA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Panda Swap (PANDA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M
Jumlah Bekalan:
$ 888.89M
$ 888.89M$ 888.89M
Bekalan Edaran:
$ 888.89M
$ 888.89M$ 888.89M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.007461
$ 0.007461$ 0.007461
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000152185425030368
$ 0.000152185425030368$ 0.000152185425030368
Harga Semasa:
$ 0.002106
$ 0.002106$ 0.002106

Tokenomik Panda Swap (PANDA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Panda Swap (PANDA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PANDA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PANDA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PANDA, terokai PANDA harga langsung token!

Cara Membeli PANDA

Berminat untuk menambah Panda Swap (PANDA) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli PANDA, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Panda Swap (PANDA) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga PANDA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

PANDA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PANDA? Halaman ramalan harga PANDA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.