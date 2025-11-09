Pandu Pandas Harga Hari Ini

Harga langsung Pandu Pandas (PANDU) hari ini ialah $ 0.00005191, dengan 11.73% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PANDU kepada USD penukaran adalah $ 0.00005191 setiap PANDU.

Pandu Pandas kini berada pada kedudukan #1368 mengikut permodalan pasaran pada $ 5.00M, dengan bekalan edaran sebanyak 96.37B PANDU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PANDU didagangkan antara $ 0.00004279 (rendah) dan $ 0.0000596 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0002790700975526, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000048806902605.

Dalam prestasi jangka pendek, PANDU dipindahkan +1.56% dalam sejam terakhir dan -21.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 148.88K.

Pandu Pandas (PANDU) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1368 Modal Pasaran $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M Kelantangan (24J) $ 148.88K$ 148.88K $ 148.88K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Bekalan Peredaran 96.37B 96.37B 96.37B Bekalan Maks 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 Jumlah Bekalan 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 Kadar Peredaran 96.37% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Pandu Pandas ialah $ 5.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 148.88K. Bekalan edaran PANDU ialah 96.37B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999377352. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.19M.