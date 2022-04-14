Tokenomik PARMA Fan Token (PARMA)

Tokenomik PARMA Fan Token (PARMA)

Lihat cerapan utama tentang PARMA Fan Token (PARMA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
PARMA Fan Token (PARMA) Maklumat

$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.

Laman Web Rasmi:
https://www.unitos.io/parma-fantoken
Kertas putih:
https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94

PARMA Fan Token (PARMA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PARMA Fan Token (PARMA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 20.00M
$ 20.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 101.80K
$ 101.80K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.249
$ 1.249
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001399028640257023
$ 0.001399028640257023
Harga Semasa:
$ 0.00509
$ 0.00509

Tokenomik PARMA Fan Token (PARMA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PARMA Fan Token (PARMA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PARMA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PARMA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PARMA, terokai PARMA harga langsung token!

Cara Membeli PARMA

Berminat untuk menambah PARMA Fan Token (PARMA) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli PARMA, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

PARMA Fan Token (PARMA) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga PARMA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

PARMA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PARMA? Halaman ramalan harga PARMA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.