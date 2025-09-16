Lagi Mengenai PART

ParticlHargae(PART)

1 PART ke USD Harga Langsung:

$0.2042
+0.24%1D
USD
Particl (PART) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:00:41 (UTC+8)

Particl (PART) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2017
24J Rendah
$ 0.2052
24J Tinggi

$ 0.2017
$ 0.2052
$ 52.39849853515625
$ 0.025316718616159122
-0.35%

+0.24%

+0.34%

+0.34%

Particl (PART) harga masa nyata ialah $ 0.2042. Sepanjang 24 jam yang lalu, PART didagangkan antara $ 0.2017 rendah dan $ 0.2052 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PART sepanjang masa ialah $ 52.39849853515625, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.025316718616159122.

Dari segi prestasi jangka pendek, PART telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan +0.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Particl (PART) Maklumat Pasaran

No.1982

$ 3.11M
$ 102.09K
$ 3.12M
15.23M
15,258,127.61227054
PART

Had Pasaran semasa Particl ialah $ 3.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 102.09K. Bekalan edaran PART ialah 15.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15258127.61227054. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.12M.

Particl (PART) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Particl hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000489+0.24%
30 Hari$ +0.026+14.59%
60 Hari$ +0.0343+20.18%
90 Hari$ +0.0604+42.00%
Perubahan Harga Particl Hari Ini

Hari ini, PART mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000489 (+0.24%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariParticl

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.026 (+14.59%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Particl

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PART mengalami perubahan sebanyak $ +0.0343 (+20.18%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Particl

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0604 (+42.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Particl (PART)?

Semak Particlhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Particl (PART)

PART is the native privacy coin of the Particl platform, a privacy-first Web3 platform of decentralized applications. Using RingCT, it lets you make untraceable currency transactions without revealing the sender, receiver, and amounts transferred.

Particl tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Particl pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PART ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Particl di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Particl anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Particl Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Particl (PART) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Particl (PART) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Particl.

Semak Particl ramalan harga sekarang!

Tokenomik Particl (PART)

Memahami tokenomik Particl (PART) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PART dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Particl (PART)

Mencari cara membeli Particl? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Particl di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PART kepada Mata Wang Tempatan

1 Particl(PART) ke VND
5,373.523
1 Particl(PART) ke AUD
A$0.304258
1 Particl(PART) ke GBP
0.149066
1 Particl(PART) ke EUR
0.171528
1 Particl(PART) ke USD
$0.2042
1 Particl(PART) ke MYR
RM0.85764
1 Particl(PART) ke TRY
8.429376
1 Particl(PART) ke JPY
¥29.8132
1 Particl(PART) ke ARS
ARS$298.536316
1 Particl(PART) ke RUB
16.98944
1 Particl(PART) ke INR
17.967558
1 Particl(PART) ke IDR
Rp3,347.540448
1 Particl(PART) ke KRW
282.043082
1 Particl(PART) ke PHP
11.59856
1 Particl(PART) ke EGP
￡E.9.815894
1 Particl(PART) ke BRL
R$1.084302
1 Particl(PART) ke CAD
C$0.279754
1 Particl(PART) ke BDT
24.87156
1 Particl(PART) ke NGN
305.229992
1 Particl(PART) ke COP
$794.55241
1 Particl(PART) ke ZAR
R.3.54287
1 Particl(PART) ke UAH
8.406914
1 Particl(PART) ke VES
Bs32.672
1 Particl(PART) ke CLP
$193.7858
1 Particl(PART) ke PKR
Rs57.960128
1 Particl(PART) ke KZT
110.496704
1 Particl(PART) ke THB
฿6.469056
1 Particl(PART) ke TWD
NT$6.142336
1 Particl(PART) ke AED
د.إ0.749414
1 Particl(PART) ke CHF
Fr0.159276
1 Particl(PART) ke HKD
HK$1.588676
1 Particl(PART) ke AMD
֏78.08608
1 Particl(PART) ke MAD
.د.م1.831674
1 Particl(PART) ke MXN
$3.738902
1 Particl(PART) ke SAR
ريال0.76575
1 Particl(PART) ke PLN
0.733078
1 Particl(PART) ke RON
лв0.871934
1 Particl(PART) ke SEK
kr1.884766
1 Particl(PART) ke BGN
лв0.33693
1 Particl(PART) ke HUF
Ft67.104204
1 Particl(PART) ke CZK
4.190184
1 Particl(PART) ke KWD
د.ك0.0620768
1 Particl(PART) ke ILS
0.679986
1 Particl(PART) ke AOA
Kz186.142594
1 Particl(PART) ke BHD
.د.ب0.0769834
1 Particl(PART) ke BMD
$0.2042
1 Particl(PART) ke DKK
kr1.284418
1 Particl(PART) ke HNL
L5.356166
1 Particl(PART) ke MUR
9.24005
1 Particl(PART) ke NAD
$3.546954
1 Particl(PART) ke NOK
kr1.995034
1 Particl(PART) ke NZD
$0.341014
1 Particl(PART) ke PAB
B/.0.2042
1 Particl(PART) ke PGK
K0.853556
1 Particl(PART) ke QAR
ر.ق0.743288
1 Particl(PART) ke RSD
дин.20.20559

Particl Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Particl, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Particl Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Particl

Berapakah nilai Particl (PART) hari ini?
Harga langsung PART dalam USD ialah 0.2042 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PART ke USD?
Harga semasa PART ke USD ialah $ 0.2042. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Particl?
Had pasaran untuk PART ialah $ 3.11M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PART?
Bekalan edaran PART ialah 15.23M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PART?
PART mencapai harga ATH sebanyak 52.39849853515625 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PART?
PART melihat harga ATL sebanyak 0.025316718616159122 USD.
Berapakah jumlah dagangan PART?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PARTialah $ 102.09K USD.
Adakah PART akan naik lebih tinggi tahun ini?
PART mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PARTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

