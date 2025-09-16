Lagi Mengenai PARTI

Maklumat Harga PARTI

Kertas putih PARTI

Laman Web Rasmi PARTI

Tokenomik PARTI

Ramalan Harga PARTI

Sejarah PARTI

PARTI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PARTI-ke-Fiat

PARTI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Particle Network Logo

Particle NetworkHargae(PARTI)

1 PARTI ke USD Harga Langsung:

$0.1812
$0.1812$0.1812
+5.96%1D
USD
Particle Network (PARTI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:00:48 (UTC+8)

Particle Network (PARTI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1692
$ 0.1692$ 0.1692
24J Rendah
$ 0.1813
$ 0.1813$ 0.1813
24J Tinggi

$ 0.1692
$ 0.1692$ 0.1692

$ 0.1813
$ 0.1813$ 0.1813

$ 0.428008274672332
$ 0.428008274672332$ 0.428008274672332

$ 0.14025354993418265
$ 0.14025354993418265$ 0.14025354993418265

+0.78%

+5.96%

-2.85%

-2.85%

Particle Network (PARTI) harga masa nyata ialah $ 0.1808. Sepanjang 24 jam yang lalu, PARTI didagangkan antara $ 0.1692 rendah dan $ 0.1813 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PARTI sepanjang masa ialah $ 0.428008274672332, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.14025354993418265.

Dari segi prestasi jangka pendek, PARTI telah berubah sebanyak +0.78% sejak sejam yang lalu, +5.96% dalam 24 jam dan -2.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Particle Network (PARTI) Maklumat Pasaran

No.656

$ 42.13M
$ 42.13M$ 42.13M

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 180.80M
$ 180.80M$ 180.80M

233.00M
233.00M 233.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.30%

BSC

Had Pasaran semasa Particle Network ialah $ 42.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.01M. Bekalan edaran PARTI ialah 233.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 180.80M.

Particle Network (PARTI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Particle Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.010192+5.96%
30 Hari$ -0.01-5.25%
60 Hari$ +0.0025+1.40%
90 Hari$ -0.0598-24.86%
Perubahan Harga Particle Network Hari Ini

Hari ini, PARTI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.010192 (+5.96%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariParticle Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01 (-5.25%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Particle Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PARTI mengalami perubahan sebanyak $ +0.0025 (+1.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Particle Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0598 (-24.86%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Particle Network (PARTI)?

Semak Particle Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Particle Network (PARTI)

Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.

Particle Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Particle Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PARTI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Particle Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Particle Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Particle Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Particle Network (PARTI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Particle Network (PARTI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Particle Network.

Semak Particle Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Particle Network (PARTI)

Memahami tokenomik Particle Network (PARTI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PARTI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Particle Network (PARTI)

Mencari cara membeli Particle Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Particle Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PARTI kepada Mata Wang Tempatan

1 Particle Network(PARTI) ke VND
4,757.752
1 Particle Network(PARTI) ke AUD
A$0.269392
1 Particle Network(PARTI) ke GBP
0.131984
1 Particle Network(PARTI) ke EUR
0.151872
1 Particle Network(PARTI) ke USD
$0.1808
1 Particle Network(PARTI) ke MYR
RM0.75936
1 Particle Network(PARTI) ke TRY
7.463424
1 Particle Network(PARTI) ke JPY
¥26.3968
1 Particle Network(PARTI) ke ARS
ARS$264.325984
1 Particle Network(PARTI) ke RUB
15.04256
1 Particle Network(PARTI) ke INR
15.908592
1 Particle Network(PARTI) ke IDR
Rp2,963.933952
1 Particle Network(PARTI) ke KRW
249.722768
1 Particle Network(PARTI) ke PHP
10.26944
1 Particle Network(PARTI) ke EGP
￡E.8.691056
1 Particle Network(PARTI) ke BRL
R$0.960048
1 Particle Network(PARTI) ke CAD
C$0.247696
1 Particle Network(PARTI) ke BDT
22.02144
1 Particle Network(PARTI) ke NGN
270.252608
1 Particle Network(PARTI) ke COP
$703.50184
1 Particle Network(PARTI) ke ZAR
R.3.135072
1 Particle Network(PARTI) ke UAH
7.443536
1 Particle Network(PARTI) ke VES
Bs28.928
1 Particle Network(PARTI) ke CLP
$171.5792
1 Particle Network(PARTI) ke PKR
Rs51.318272
1 Particle Network(PARTI) ke KZT
97.834496
1 Particle Network(PARTI) ke THB
฿5.727744
1 Particle Network(PARTI) ke TWD
NT$5.438464
1 Particle Network(PARTI) ke AED
د.إ0.663536
1 Particle Network(PARTI) ke CHF
Fr0.141024
1 Particle Network(PARTI) ke HKD
HK$1.406624
1 Particle Network(PARTI) ke AMD
֏69.13792
1 Particle Network(PARTI) ke MAD
.د.م1.621776
1 Particle Network(PARTI) ke MXN
$3.310448
1 Particle Network(PARTI) ke SAR
ريال0.678
1 Particle Network(PARTI) ke PLN
0.649072
1 Particle Network(PARTI) ke RON
лв0.772016
1 Particle Network(PARTI) ke SEK
kr1.668784
1 Particle Network(PARTI) ke BGN
лв0.29832
1 Particle Network(PARTI) ke HUF
Ft59.414496
1 Particle Network(PARTI) ke CZK
3.710016
1 Particle Network(PARTI) ke KWD
د.ك0.0549632
1 Particle Network(PARTI) ke ILS
0.602064
1 Particle Network(PARTI) ke AOA
Kz164.811856
1 Particle Network(PARTI) ke BHD
.د.ب0.0681616
1 Particle Network(PARTI) ke BMD
$0.1808
1 Particle Network(PARTI) ke DKK
kr1.137232
1 Particle Network(PARTI) ke HNL
L4.742384
1 Particle Network(PARTI) ke MUR
8.1812
1 Particle Network(PARTI) ke NAD
$3.140496
1 Particle Network(PARTI) ke NOK
kr1.766416
1 Particle Network(PARTI) ke NZD
$0.301936
1 Particle Network(PARTI) ke PAB
B/.0.1808
1 Particle Network(PARTI) ke PGK
K0.755744
1 Particle Network(PARTI) ke QAR
ر.ق0.658112
1 Particle Network(PARTI) ke RSD
дин.17.89016

Particle Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Particle Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Particle Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Particle Network

Berapakah nilai Particle Network (PARTI) hari ini?
Harga langsung PARTI dalam USD ialah 0.1808 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PARTI ke USD?
Harga semasa PARTI ke USD ialah $ 0.1808. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Particle Network?
Had pasaran untuk PARTI ialah $ 42.13M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PARTI?
Bekalan edaran PARTI ialah 233.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PARTI?
PARTI mencapai harga ATH sebanyak 0.428008274672332 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PARTI?
PARTI melihat harga ATL sebanyak 0.14025354993418265 USD.
Berapakah jumlah dagangan PARTI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PARTIialah $ 1.01M USD.
Adakah PARTI akan naik lebih tinggi tahun ini?
PARTI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PARTIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:00:48 (UTC+8)

Particle Network (PARTI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PARTI-ke-USD

Jumlah

PARTI
PARTI
USD
USD

1 PARTI = 0.1807 USD

Berdagang PARTI

PARTIUSDC
$0.1812
$0.1812$0.1812
+5.77%
PARTIUSDT
$0.1812
$0.1812$0.1812
+5.84%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan