Lagi Mengenai PAW

Maklumat Harga PAW

Kertas putih PAW

Laman Web Rasmi PAW

Tokenomik PAW

Ramalan Harga PAW

Sejarah PAW

PAW Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PAW-ke-Fiat

PAW Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

PAW Logo

PAWHargae(PAW)

1 PAW ke USD Harga Langsung:

$0.000000006956
$0.000000006956$0.000000006956
-0.75%1D
USD
PAW (PAW) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:00:55 (UTC+8)

PAW (PAW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000006859
$ 0.000000006859$ 0.000000006859
24J Rendah
$ 0.00000000748
$ 0.00000000748$ 0.00000000748
24J Tinggi

$ 0.000000006859
$ 0.000000006859$ 0.000000006859

$ 0.00000000748
$ 0.00000000748$ 0.00000000748

$ 0.000064522413291757
$ 0.000064522413291757$ 0.000064522413291757

$ 0.000000000033609974
$ 0.000000000033609974$ 0.000000000033609974

-0.42%

-0.75%

0.00%

0.00%

PAW (PAW) harga masa nyata ialah $ 0.000000006956. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAW didagangkan antara $ 0.000000006859 rendah dan $ 0.00000000748 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAW sepanjang masa ialah $ 0.000064522413291757, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000033609974.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAW telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, -0.75% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PAW (PAW) Maklumat Pasaran

No.1331

$ 6.59M
$ 6.59M$ 6.59M

$ 45.39K
$ 45.39K$ 45.39K

$ 6.96M
$ 6.96M$ 6.96M

947.96T
947.96T 947.96T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

94.79%

ETH

Had Pasaran semasa PAW ialah $ 6.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 45.39K. Bekalan edaran PAW ialah 947.96T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.96M.

PAW (PAW) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PAW hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000000005256-0.75%
30 Hari$ -0.000000002267-24.58%
60 Hari$ +0.000000000336+5.07%
90 Hari$ +0.000000000065+0.94%
Perubahan Harga PAW Hari Ini

Hari ini, PAW mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000000005256 (-0.75%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPAW

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000000002267 (-24.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PAW

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PAW mengalami perubahan sebanyak $ +0.000000000336 (+5.07%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PAW

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000000000065 (+0.94%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PAW (PAW)?

Semak PAWhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PAW (PAW)

$PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future.

PAW tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PAW pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PAW ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PAW di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PAW anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PAW Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PAW (PAW) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PAW (PAW) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PAW.

Semak PAW ramalan harga sekarang!

Tokenomik PAW (PAW)

Memahami tokenomik PAW (PAW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PAW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PAW (PAW)

Mencari cara membeli PAW? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PAW di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PAW kepada Mata Wang Tempatan

1 PAW(PAW) ke VND
0.00018304714
1 PAW(PAW) ke AUD
A$0.00000001036444
1 PAW(PAW) ke GBP
0.00000000507788
1 PAW(PAW) ke EUR
0.00000000584304
1 PAW(PAW) ke USD
$0.000000006956
1 PAW(PAW) ke MYR
RM0.0000000292152
1 PAW(PAW) ke TRY
0.00000028714368
1 PAW(PAW) ke JPY
¥0.000001015576
1 PAW(PAW) ke ARS
ARS$0.00001016953288
1 PAW(PAW) ke RUB
0.0000005787392
1 PAW(PAW) ke INR
0.00000061205844
1 PAW(PAW) ke IDR
Rp0.00011403276864
1 PAW(PAW) ke KRW
0.00000960769676
1 PAW(PAW) ke PHP
0.0000003951008
1 PAW(PAW) ke EGP
￡E.0.00000033437492
1 PAW(PAW) ke BRL
R$0.00000003693636
1 PAW(PAW) ke CAD
C$0.00000000952972
1 PAW(PAW) ke BDT
0.0000008472408
1 PAW(PAW) ke NGN
0.00001039755056
1 PAW(PAW) ke COP
$0.0000270661438
1 PAW(PAW) ke ZAR
R.0.00000012061704
1 PAW(PAW) ke UAH
0.00000028637852
1 PAW(PAW) ke VES
Bs0.00000111296
1 PAW(PAW) ke CLP
$0.000006601244
1 PAW(PAW) ke PKR
Rs0.00000197439104
1 PAW(PAW) ke KZT
0.00000376403072
1 PAW(PAW) ke THB
฿0.00000022036608
1 PAW(PAW) ke TWD
NT$0.00000020923648
1 PAW(PAW) ke AED
د.إ0.00000002552852
1 PAW(PAW) ke CHF
Fr0.00000000542568
1 PAW(PAW) ke HKD
HK$0.00000005411768
1 PAW(PAW) ke AMD
֏0.0000026599744
1 PAW(PAW) ke MAD
.د.م0.00000006239532
1 PAW(PAW) ke MXN
$0.00000012736436
1 PAW(PAW) ke SAR
ريال0.000000026085
1 PAW(PAW) ke PLN
0.00000002497204
1 PAW(PAW) ke RON
лв0.00000002970212
1 PAW(PAW) ke SEK
kr0.00000006420388
1 PAW(PAW) ke BGN
лв0.0000000114774
1 PAW(PAW) ke HUF
Ft0.00000228588072
1 PAW(PAW) ke CZK
0.00000014273712
1 PAW(PAW) ke KWD
د.ك0.000000002114624
1 PAW(PAW) ke ILS
0.00000002316348
1 PAW(PAW) ke AOA
Kz0.00000634088092
1 PAW(PAW) ke BHD
.د.ب0.000000002622412
1 PAW(PAW) ke BMD
$0.000000006956
1 PAW(PAW) ke DKK
kr0.00000004375324
1 PAW(PAW) ke HNL
L0.00000018245588
1 PAW(PAW) ke MUR
0.000000314759
1 PAW(PAW) ke NAD
$0.00000012082572
1 PAW(PAW) ke NOK
kr0.00000006796012
1 PAW(PAW) ke NZD
$0.00000001161652
1 PAW(PAW) ke PAB
B/.0.000000006956
1 PAW(PAW) ke PGK
K0.00000002907608
1 PAW(PAW) ke QAR
ر.ق0.00000002531984
1 PAW(PAW) ke RSD
дин.0.00000068767016

PAW Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PAW, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PAW Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PAW

Berapakah nilai PAW (PAW) hari ini?
Harga langsung PAW dalam USD ialah 0.000000006956 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PAW ke USD?
Harga semasa PAW ke USD ialah $ 0.000000006956. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PAW?
Had pasaran untuk PAW ialah $ 6.59M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PAW?
Bekalan edaran PAW ialah 947.96T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PAW?
PAW mencapai harga ATH sebanyak 0.000064522413291757 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PAW?
PAW melihat harga ATL sebanyak 0.000000000033609974 USD.
Berapakah jumlah dagangan PAW?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PAWialah $ 45.39K USD.
Adakah PAW akan naik lebih tinggi tahun ini?
PAW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PAWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:00:55 (UTC+8)

PAW (PAW) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PAW-ke-USD

Jumlah

PAW
PAW
USD
USD

1 PAW = 0.0000 USD

Berdagang PAW

PAWUSDT
$0.000000006956
$0.000000006956$0.000000006956
-0.75%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan