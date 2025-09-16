Apakah itu PAW (PAW)

$PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PAW Berapakah nilai PAW (PAW) hari ini? Harga langsung PAW dalam USD ialah 0.000000006956 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PAW ke USD? $ 0.000000006956 . Lihat Harga semasa PAW ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran PAW? Had pasaran untuk PAW ialah $ 6.59M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PAW? Bekalan edaran PAW ialah 947.96T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PAW? PAW mencapai harga ATH sebanyak 0.000064522413291757 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PAW? PAW melihat harga ATL sebanyak 0.000000000033609974 USD . Berapakah jumlah dagangan PAW? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PAWialah $ 45.39K USD . Adakah PAW akan naik lebih tinggi tahun ini? PAW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PAWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

PAW (PAW) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

